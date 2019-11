MUNICIPALES - Alain Rousselot-Pailley et Ensemble Chalon entendent "donner une nouvelle ambition écologique à Chalon"

Communiqué de presse

Donner une nouvelle ambition écologique à Chalon, c'est l'un des fondements du projet que nous allons porter pour les élections municipales de 2020. J'ai été ravi d'échanger ce samedi avec Madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, sur l'importance de l'échelon communal pour apporter des réponses concrètes en matière de transition écologique aux Chalonnaises et aux Chalonnais. Les projets de demain doivent relever d’une écologie de solution et non pas d'une écologie d'incantation. C'est l'engagement que nous prendrons en mars prochain pour notre ville.

Alain Rousselot-Pailley

Liste Ensemble Chalon

Candidat de La République En Marche