Festival Instances : conférence " Entre Sagesse et Déraison : Pratique mystique du Levant"

Ancien universitaire, diplomate, directeur adjoint au Ministère de la Culture et actuel directeur de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, Laurent Devèze partagera sa vision du Liban. Entrée libre.

Laurent Devèze est ancien élève de l’École Normale Supérieure en Philosophie et diplômé du troisième cycle de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po.) Enseignant dans ces deux institutions, il a ensuite entamé une carrière de diplomate culturel qui l’a conduit en Roumanie, Pologne, Afrique du Sud, Californie et Suède. Il a été également Directeur Adjoint au Ministère de la Culture et de la Communication en charge du développement et de l’aménagement culturel du territoire. Laurent Devèze est aussi commissaire d’exposition et critique d’art. Membre de l’AICA, il a écrit de nombreux articles essais et catalogues. Il dirige actuellement l’Institut Supérieur des Beaux-Arts à Besançon.

JEU 14 NOV 2019 — 18h30