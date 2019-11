Viva Services Chalon/Saône a invité Ludovic Berteau de la société EFC prévention lors de sa réunion mensuelle : l’occasion pour le personnel Viva Services d’aborder santé et sécurité travail

Depuis l’ouverture de son agence « Viva Services » 20 quai des Messageries à Chalon/Saône en mars dernier, Virginie Terrier organise des réunions mensuelles auxquelles participent ses intervenants en services à domicile (ménage, garde d’enfants, jardinage, bricolage…).

L’objectif de Virginie terrier étant non seulement de répondre à une obligation légale mais aussi de veiller à la sécurité de ses intervenants a, lors de la réunion mensuelle de ce mois de novembre, invité Mr Ludovic Berteau de la Société EFC prévention, référent Santé, Sécurité au Travail de Viva Services.

Ludovic Berteau, qui a toutes les compétences techniques ou organisationnelles requises en matière de santé et de sécurité au travail (ergonomie, toxicologie, hygiène industrielle, organisation du travail) a pu ainsi se présenter et répondre aux questions des intervenants Viva Services concernant leur santé et leur sécurité au travail ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail. Un échange fort apprécié de part et d’autre !

Viva Services Chalon/Saône propose des prestations de services à domicile : ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d’enfants… Toutes ces prestations donnent droit à 50% de réduction d’impôts ou à un crédit d’impôts en cas de non-imposition.

Viva Services - 20 quai des Messageries - 71100 Chalon/Saône



03.85.91.18.27

[email protected]

www.vivaservices.fr

CJ