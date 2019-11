Soirée d’inauguration réussie pour « Louloudji »

Ce commerce au concept store pour les familles (décoration, jeux, accessoires, cadeaux) a déjà séduit bon nombre de chalonnais !

Ouvert récemment, 19 Place du Chatelet à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique « Louloudji » s’adresse aux familles (décoration, jeux, accessoires, cadeaux) et aux enfants en leur proposant de nombreux ateliers.

Ce magasin propose un espace d’activités conçu pour que les familles puissent acheter des kits créatifs afin de le réaliser sur place avec l’enfant et ainsi leur faire découvrir du matériel pédagogique.

Vendredi soir, à partir de 19 heures se déroulait la soirée inauguration où de nombreuses familles, commerçants et sympathisants étaient invités. Lors de cette inauguration, ce sont plus d’une cinquantaine de personnes, qui se sont succédées pour venir fêter l’événement et pour certains, découvrir ce magasin très cosy.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Sophie Landrot, adjointe en charge du développement et de l’animation de la ville.

(Ateliers : pour les enfants de – de 6 ans accompagnés et de 6 à 10 ans non accompagnés)

Tél au 03 85 97 73 26 – site internet www.louloudji.fr

Le photoreportage info-chalon.com