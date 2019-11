La Gratiféria du Grand Chalon confirme son succès pour sa 3ème édition

Hier, avait lieu la 3ème édition de la Gratiféria, le marché 100% gratuit du Grand Chalon. Le nombre de participants à cette opération qui consiste à donner une seconde vie à des objets que l'on utilise plus a doublé par rapport aux précédentes éditions. Plus de détails avec Info Chalon.

Organisée en partenariat avec Emmaüs et le Relais, la 3ème édition de la Gratiféria du Grand Chalon, qui a eu lieu sur la Place de l'Hôtel de Ville, de 9 heures à 16 heures, a tenu toutes ses promesses.



Pour rappel, le but consiste à ne plus jeter ni gâcher mais, au contraire, permettre de prolonger la vie des objets que l'on utlise plus, en les donnant sans contrepartie.



Non seulement le choix des objets disponibles sur les différents stands, classés par thématique, a augmenté mais aussi le nombre de personnes qui ont contribué à cette Gratiféria, malgré le froid qui régnait.



En effet, si il y avait eu un certain frémissement pour ce type de troc , le nombre de participants atteignait les 500 personnes, le 18 novembre 2018, à 13 heures, pour sa dernière édition.



Pour cette dernière édition, ils étaient 960 à s'êre pressés sous la tente blanche, jusqu'à la fin de l'opération, un chiffre qui nous a été communiqué par Steeve Robert et Lucie Moral, les organisateurs, confirmant le succès de cette manifestation.



La prochaine Gratiféria aura lieu au printemps.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati