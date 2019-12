Jeudi soir La Bobine et le SPIP 71 vous proposent «En mille morceaux»

Jeudi soir, dans le cadre de la Semaine Internationale de la Justice Restaurative et des 26èmes Journées Nationales Prison, La Bobine et le SPIP 71, vous donnent rendez-vous au Mégarama Axel, pour la projection du film «En mille morceaux», présence de nombreux invités. Plus de détails avec Info Chalon.

La Bobine, association Chalonnaise pour le cinéma, présidée par Chantal Thévenot, en partenariat avec le Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Saône-et-Loire (SPIP 71), vous donnent rendez-vous, dans le cadre de la Semaine Internationale de la Justice Restaurative et des 26èmes Journées Nationales Prison, pour la projection de «En mille morceaux» (2018), film réalisé par Véonique Mériadec, avec la talentueuse Clémentine Célarié et Serge Riaboukine, jeudi 21 novembre, à 19 heures 30, au Mégarama Axel, 67 Rue Gloriette.



Le film a reçu le prix du Meilleur film, meilleur scénario et du meilleur acteur lors du festival du cinéma de Chypre en 2018.



Synopsis :1977, Eric Gaubert assassine Olivier, l’enfant de Nicole Parmentier. Vingt-cinq ans plus tard, cette mère à la vie brisée donne rendez-vous au meurtrier de son fils qui vient de sortir de prison. Quel est le but de cette rencontre ? Une simple vengeance ou la volonté de comprendre ce qui a poussé cet homme à commettre l’irréparable ?



Parmi les invités, notons la présence de Robert Cario*, professeur émérite de criminologie à l'Université de Pau, et Philippe Pottier**, chef de projet UE pour le renforcement des institutions de l'administration pénitentiaire tunisienne.



Seront également présents, lors de cette soirée, Alexandrine Borgeaud-Moussaïd, directrice fonctionnelle du SPIP 71 (DFSPIP), Filipa Da Silva Pereira, psychologue au SPIP 71, Johanne Thouvenin, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP), Yann Metaxas, conseillier pénitentiaire d'insertion et probation (CPIP) et des représentants de France Victimes 71.

Tarif unique : 5 euros



(Crédits photos : © UniFrance)



* Ancien directeur de l'Unité Jean Pinatel de Sciences Criminelles Comparées (UJP/CRAJ), président honoraire de l'Association Pyrénéenne d'Aide aux Victimes et de Médiation (APAVIM) et fondateur du Master Crimologie et de l'Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR).

** Ancien directeur de l'Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire (ENAP) et ancien directeur de SPIP.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati