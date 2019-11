Laurent Voulzy au cloitre Saint-Vincent à Chalon

ce vendredi midi pour une visite pleine de décontraction et de zénitude…

Après son superbe concert de jeudi soir à la cathédrale Saint-Vincent où 800 personnes assistaient à son concert. Ce vendredi midi, Laurent Voulzy avait rendez-vous avec Gilles Platret, maire de Chalon, Sophie Landrot, adjointe au maire en charge du commerce et de l'animation de la ville, Mina Jaillard, conseillère municipale et Benoit Desseau, adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine pour une visite guidée au cloitre Saint-Vincent. Un moment de pure décontraction pour le chanteur qui dans ce lieu exceptionnel a fait le plein d'histoire, avec comme guide, tout simplement, le maire de Chalon. L'artiste abordable et sympathique à transmis un message aux lecteurs d'info-chalon.com (voir notre vidéo) avant de recevoir quelques présents de la part de la municipalité. Ce vendredi soir, le chanteur gratifiait les chalonnais d'un remake à la cathédrale Saint-Vincent.

Le reportage photos par info-chalon.com