MASTERCLASS DE L'ENTREPRENEURIAT - Le choix du statut social et juridique du chef d’entreprise

Vendredi 6 décembre 2019 de 8h à 10h à Nicéphore Cité

Renseignements et inscriptions

Service formation

03 85 42 06 62

[email protected]

www.nicephorecite.com

Choisir sa structure juridique, c’est choisir également sa protection sociale et son coût. C’est donc une décision importante qui ne doit pas être reléguée aux questions subsidiaires lors de la création de son entre- prise. Les choses évoluent depuis quelques année, il conviendra ici de faire le point sur les éléments clés de compréhension des enjeux juridiques et sociaux. C’est sans compter, parfois, où le chef d’entreprise va cautionner des situations de travail dissimulé avec ses associés sans le savoir pour autant ...

Créateurs d’entreprises, PME-PMI, locaux et régionaux, curieux, venez vous informer et échanger sur cette thématique vendredi 6 décembre 2019 de 8h à 10h à Nicéphore Cité pour la prochaine masterclass de l’entre- preneuriat sur le thème «Le choix du statut social et juridique du chef d’entreprise» avec l’intervention de Franck Duhamel et Yves Pathiaux du cabinet d’expertise comptable CAPEC.

Parmi les thèmes abordés

Choix de la structure juridique appropriée et particularités dans les SARL & SAS.

Quels sont les statuts sociaux possibles pour le dirigeant ?

Impact sur l’exonération de la Jeune Entreprise Innovante et sur le Crédit d’Impôt Recherche. La protection chômage du dirigeant depuis le 1ier novembre 2019 : quoi de neuf ?

L’associé sans statut social et le travail dissimulé ... ou comment se faire peur parfois !

Avec l’intervention de Franck Duhamel et Yves Pathiaux de CAPEC