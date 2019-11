Retour en images sur la 2ème journée du 1er Festival BD de Chalon-sur-Saône (2/2)

Ce week-end, vous êtiez plus de 2000 visiteurs à avoir arpenté les allées du 1er Festival BD de Chalon-sur-Saône. Retour en images avec Info Chalon.

Ce week-end, à la salle Marcel Sembat, vous êtiez plus de 2000, dont 1/3 d'enfants, à avoir arpenté les allées du 1er Festival de la Bande dessinée de Chalon-sur-Saône, un événément organisé conjointement par Jean-Pascal Lebrat, président de l'association Bulles de Bourgogne, et Florent Bouteillon, gérant de la librairie L'Antre des Bulles.



Ainsi, durant ces 2 jours, de 10 heures à 18 heures, les visiteurs avaient la possibilité d'échanger avec 27 auteurs de BD présents sur le salon et de faire dédicacer leurs albums.



Outre la vente des BD neuves ou d'occasion, des animations; dont le stand jeux de société proposé lar l'En-jeu, et la buvette, on pouvait assister à 6 conférences ou admirer une exposition d'œuvres originales de Jean-Louis Thouard.



Les plus jeunes n'étaient pas oubliés avec 4 ateliers dessins, à partir de 8/9 ans pour 2 d'entre eux, et à partir de 10 ans pour les 2 autres, animés par deux auteurs locaux (Caro-Lynn et Mikaël Le Bestiau) ou des animations, dans un espace proposé par les Bibliothèques Municipale et Départementale, autour de la bande dessinée sans texte pour tous les âges (dès 3 ans) avec un tapis lecture «Anuki, la révolte des castors» inspiré de cette excellente BD muette et 2 Kamishibaï. L’un également inspiré d’Anuki, l‘autre de «Mon copain secret».



La liste des 27 auteurs de BD (par ordre alphabétique) :

Anthony Calla

Aurélien Rosset

Caro-lyn

Charlotte Melly

Chetville

Chris Regnault

Cynthia Leman

François Xavier Chenevat

Fred Bernard

Gregdizer

Henri Jenfèvre

Janpi

Jaouen

Jean-Louis Thouard

Jean Yves Duhoo

Julien Motteler

Laetitia Coryn

Marc Lizano

Marie Morgane

Michaël Le Bestiau

Morgane Velten

Nathalie Vessillier

Rebecca Morse

Ronan Toulhoat

Saïd Sassine

Tra'b

Vincent Brugeas

C'était l'occasion de se procurer e 1er numéro de la 1ère BD sur l'histoire de Chalon-sur-Saône, intitulé Au fil de la Saône, un récit complet de 12 pages, vendu 3 euros, abordant la place de la Saône dans notre ville, en compagnie d'Émiland Gauthey. D'ailleurs, les 2 auteurs de cette BD, Anthony Calla, le scénariste, et Gregdizer, l'illustrateur, issus, comme Morgane Velten, de l'association lyonnaise d'auteurs de bande dessinée, L'Épicerie Séquentielle, figuraient parmi les invités.



Vivement la prochaine édition!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati