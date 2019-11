Jumelage : Partenariat sur un projet Erasmus entre Chalon et Novara

Une délégation de lycées de Novara (Italie) en visite au Lycée Automobile Camille de Gast dans la perpective de la construction d’un kart-cross.

Ils étaient huit italiens venus de Novara, accompagnés par le Vice-président du Comité de Jumelage de Novara, Ezio Romano pour cette rencontre avec le Lycée Professionnelle Camille De Gast de Chalon-sur-Saône.

Une délégation italienne qui comprenait entre autres deux directeurs d’établissements novarais et six professeurs, tous arrivés ce lundi 25 novembre 2019. Ils ont pu ainsi visiter et apprécier les ateliers du Lycée et des réunions ont été nécessaires pour mettre en place ce projet Erasmus.

Ce projet Erasmus consistera à fabriquer un kart-cross qui roule sur tous types de route, en lien avec le lycée français et les deux lycées italiens. Un projet qui s'étalera sur deux ans et qui se déroulera, pour 2020 de la façon suivante :

- Du 30 mars au 3 avril 2020, dix élèves du lycée Camille de Gast , accompagnés de trois professeurs iront à Novara.

- Et du 25 au 29 mai 2020, ce sera le tour de dix élèves italiens accompagnés de trois professeurs qui viendront à Chalon-sur-Saône.

L’hébergement étant assuré par l’internat des deux structures. Le matin, ils travailleront en atelier et l’après midi, des visites culturelles leur seront proposées.

Ce projet Erasmus Chalon-Novara renforce les liens d’amitié entre les villes jumelles et le Comité de jumelage est heureux d’avoir aidé à la concrétisation de ce projet. Beaucoup de travail entre les participants et c’est en cela l’essentiel.

Le Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, chère à sa présidente Anne Passerat, a permis de faire une visite guidée du cloître de la cathédrale Saint Vincent, ce mardi 25 novembre après midi, afin de faire découvrir aux ‘’jumeaux italiens’’ une des richesses du patrimoine chalonnais .

La journée s’est terminée dans un restaurant lequel a permis de déguster la cuisine familiale et traditionnelle de l’incontournable et sympathique Paulette, au restaurant du Mont Blanc, rue Porte de Lyon. Tous les convives ont été enchantés de leur soirée à laquelle est venue se joindre Laurent Cagne, proviseur du lycée automobile Camille de Gast.

JC Reynaud