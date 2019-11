A l’occasion de la sortie de son album, info-chalon a rencontré la chanteuse Anne-France Djane

Cette chanteuse de jazz et de musique du monde mais aussi professeur de chant, vous propose un Cd métissé aux multiples couleurs, qu’elle interprétera en live, samedi 30, à 20 heures 30, à l’Atrium. Découvrez son interview !

S’Il y a des personnes que l’on rencontre et qui ne peuvent pas vous laisser indifférents, alors je vous promets qu’Anne-France Djane en est une. Cette artiste chalonnaise est surtout une femme de cœur qui s’est enrichie de ces nombreux bénévolats dans les missions humanitaires.

Pas étonnant que sa musique soit influencée par ces nombreux voyages de ce qu’elle a pu voir et ressentir. Pas de surprise non plus, d’apprendre qu’une musique soit dédiée à Joséphine Baker, chanteuse métisse engagée contre la lutte contre le racisme, l’émancipation des noirs, le mouvement des droits civiques d’un certain Martin Luther King.

Deux concerts vous sont proposés le samedi 30 et le dimanche 1er décembre à 18 heures à l’Atrium. Vous pourrez rencontrer cette artiste à la voix de velours et aux influences jazz et musiques du monde. Derrière le talent de la chanteuse chalonnaise, il y a aussi la professeure de chant qui sait mettre en avant ses élèves, comme la très prometteuse Margot Pereira.

Info-chalon vous propose de mieux connaitre cette artiste de talent qui vous présente son CD ‘Etoile’ :

Anne-France Djane, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ? « Depuis 20 ans maintenant que je chante, j'ai eu plusieurs formations et différents groupes, notamment en Jazz et Musiques du Monde, du Duo au Nonet, en brésilien, cubain, antillais etc. Depuis une dizaine d'années, je travaille essentiellement en solo, en tant que chanteuse et coach vocal, sous mon vrai nom. A ce titre, aujourd'hui je lance mon 1er mini album ou EP 100% compos paroles & musique "Etoile", qui est un mix de Jazz et Chanson Française de mon cru ».

Qui sont les musiciens qui vous accompagnent? « J'ai choisi Laurent Darmon, excellent pianiste de Jazz et instrumentiste en général, qui a assuré l'enregistrement des différents instruments, les arrangements, le mixage et le mastering de mon CD. Nous nous sommes trouvés très en phase l'un avec l'autre dès notre rencontre il y un an, sur le plan musical comme humain. Les choses se sont faites facilement et naturellement entre nous ; c'était un véritable bonheur de travailler avec lui. Pour la partie batterie, nous avons choisi Hervé Humbert, batteur de Jazz de haut niveau. J'assure le chant et les chœurs bien sûr ».

Vous êtes tous Bourguignons? « Moi oui (d'adoption), les autres sont de Bourg en Bresse où nous avons enregistré ».

Quelles sont vos influences? « Le Jazz bien sûr, depuis le biberon ! Mes parents en étaient fous et moi j'y ai été très sensible dès toute petite. Je me souviens que je chantais (j'ai été élevée en langue anglaise), mimais tous les instruments (y compris les chorus) dansais et dirigeais tous les orchestres des 33 tours de mes parents, dans le salon familial ! Mes 2 sœurs et mon frère plus âgés que moi, s'en amusaient.. ».

Comment s'est formé votre trio ? « J'ai rencontré Laurent grâce au "bouche à oreille" et suis allée le voir au départ avec un guitariste, qui voulait faire un CD de compos avec moi. Ils ne se sont pas vraiment entendus musicalement, aussi j'ai continué seule avec Laurent, uniquement sur mes compos ».

De quand date la sortie de votre CD ? « Mon CD sort en ce moment même ».

Quand commencez-vous vos concerts ? « Je serai en Concert à L'Atrium de Chalon les 30/11 et 01/12 prochains. Après, on verra comment sont reçues, ressenties, ma musique et ma voix par le public ».

Aujourd’hui, qu’est qui vous semble important ? « Ce qui est important pour moi, c'est de faire la musique que j'aime, d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur comme mon attachement à mes parents aujourd'hui décédés dans "Etoile" (titre de l'album) ; La nostalgie d'une certaine époque dans "Art Nouveau Art Déco", pour la beauté du design et l'affranchissement des femmes, notamment ; Mon amour pour mes enfants et pour la nature dans "Jardin secret" ; Mon admiration pour le talent, le courage et l'humanisme de Joséphine Baker dans "Joséphine" ; Ma foi en l'amour à deux dans "Love in the spring", seul titre en anglais, pour un petit retour aux sources ; Et, sûrement parce que je suis pédagogue de formation et de métier, l'envie de partager et mettre à la portée du plus grand nombre, une musique souvent perçue comme "difficile" au départ ».

Avez-vous des rites avant un concert? « Mon seul rite est une boisson à base d'une herbe naturelle et ancienne, que l'on appelait "l'herbe chanteresse" au XVIIème siècle, destinée à l'époque aux orateurs et chanteurs ».

Comment gérez-vous votre trac? « Grâce à l'habitude que j'ai de la scène et du public bien sûr, mais grâce surtout au plaisir que j'ai toujours, de donner aux autres ».

Votre moment préféré à l’approche de votre concert ? « Le moment où je suis enfin prête ! ».

Le vœu que vous voudriez exaucer? « Que mon travail reçoive le meilleur accueil possible ».

Quelles musiques sont écoutées par les autres membres du groupe ou vous-même actuellement? « J'écoute principalement du Jazz de toutes sortes et de toutes époques, (j'ai une énorme CDThèque qui me vient de mon père), du Classique parfois, ainsi que des musiques du monde qui me font danser.. ».

Avez-vous un site où l’on peut échanger avec vous ? « Mon site : https://annefrancedjane38.wixsite.com/chanteusecoachvocal /Ma page "Anne-France Djane Chante et Fais Chanter" : https://www.facebook.com/Anne-France-Djane-Chante-et-Fais-Chanter-105905100773395/?modal=admin_todo_tour / Mon Facebook : https://www.facebook.com/annefrance.djane.9 ».

Avez-vous un mot à adresser au public chalonnais pour votre 1er concert d’Etoile ? « Oui, que les gens soient curieux et qu'ils viennent me découvrir ou découvrir enfin ma Musique ! ».