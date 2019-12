La 4e Edition de la Nuit Etudiante du basket 3X3 est annoncée

La quatrième édition de la Nuit du basket 3x 3, événement étudiant organisée par l’ASUB Chalon (Association Sportive de l’Université de Bourgogne) se déroulera jeudi 12 décembre à partir de 18h30.

Au programme : un tournoi festif et convivial en 3c3 (déguisements fortement recommandés et primés pour les meilleurs !), de la musique, une buvette, 1 t-shirt offert à tous les participants et une belle ambiance !

La Nuit du Basket est ouverte à tous les étudiants de tous niveaux.