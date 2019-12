FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE - Chalon s’illumine les samedi 7 et dimanche 8 décembre

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, déambulations poétiques, jeux de lumières et installations féeriques seront les protagonistes du week-end des illuminations, deux jours qui permettront aux Chalonnais de s’imprégner de l’ambiance des fêtes de fin d’année.

La nuit chalonnaise s’illuminera à partir du samedi 7 décembre à travers un programme d’animations étincelantes et poétiques à découvrir au hasard des rues, dès 17h30. Plusieurs sites de la ville s’envelopperont de parures colorées, des sols se réveilleront, des cascades de lumières et de sons inonderont les différents lieux du centre-ville durant le week-end. Ce week-end verra l’ouverture des animations « Rêves de Noël » avec l’inauguration à 16h30, place de l’Hôtel de Ville.

Le cloître brillera de mille feux

Les illuminations débuteront le samedi depuis la place Saint-Vincent par des projections sur la façade de la cathédrale (17h30). Des pots de feux conduiront le public de la cathédrale jusqu’au cloître Saint-Vincent où des installations de feu imaginées par la société Kalalumen seront visibles en continu durant la soirée ainsi que le dimanche, de 18h à 23h. Le cloître, qui a récemment rouvert au public, dévoilera toute sa superbe à la lueur de ces foyers lumineux.

Les spectateurs seront ensuite invités à suivre la déambulation de la batucada Unidos da Batida. Au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville, une parade d’échassiers, de musiciens et de danseurs guidera les spectateurs, sur le thème des Années Folles, à travers les rues piétonnes de 19h à 19h45. En parallèle, la façade de l’hôtel de ville sera habillée par des ombres chinoises nées de l’imagination du public et complétées par une mise en lumière. Des petits spectacles de jongleries lumineuses (plusieurs passages entre 17h30 à 22h – Place de l’Hôtel-de-Ville) et une multitude de rendez-vous inopinés ponctueront le week-end.

Déambulez avec des géants de lumière

Le dimanche 8 décembre, la cabane enchantée de la place du Théâtre reflétera des contes de lumières tout public à 16h30, 17h30, 18h30, 19h45 et 20h30. Pour ne rien manquer du temps fort de cette soirée, rendez- vous à 17h30 au niveau de la place de l’Obélisque puis marchez avec les Lampadophores de la compagnie Picto Facto.

Le dimanche 8 décembre, une chasse au Père Noël est organisée à 15h pour retrouver le bonhomme rouge perdu dans la ville. Sur inscriptions places limitées au 03 85 90 50 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (gratuit, à partir de 6 ans).

A noter que les animations de la Ville « Rêves de Noël » seront lancées également le samedi 7 décembre avec l’inauguration place de l’Hôtel de Ville à 16h30 et dureront jusqu’au 5 janvier.