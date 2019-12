Signature mercredi à la mairie de la Charte «Lutte contre l'isolement» par des élèves du lycée Saint-Charles

Mercredi après-midi, des élèves du lycée Saint-Charles signaient la Charte «Lutte contre l'isolement» dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, en présence du maire. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi, à 16 heures, Justine, Noëlia, Manon, Julie et Loreen, élèves au lycée Saint-Charles, signaient une Charte «Lutte contre l'isolement», dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Véronique Avon et Bruno Aubriet, respectivement enseignante en Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) et directeur de l'établissement.



Il s'agit de 5 des 6 jeunes filles — Eva, la 6ème était absente pour des raisons de transport — qui, sur la base du volontariat, proposent de donner de leur temps afin de rompre l'isolement des personnes âgées, s'inscrivant dans le cadre du réseau Entour'Âge, mis en place par la Ville.



Porté par la Maison des Séniors, ouverte en juin 2017, ce dispositif s'étend désormais sur l'intégralité des quartiers de Chalon-sur-Saône et une 40aine de personnes isolées sont actuellement accompagnées par le réseau Entour'Âge.



Lors de son lancement, une communication très large a été faite autour du réseau Entour'Âge, tel que l'organisation de réunions à l'intention des professionnels, des commerçants, des bailleurs sociaux, des directeurs de banques et des associations de quartier, entre autres. Un courrier a également été envoyé aux médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes et infirmières. Une distribution d'affiches et de flyers a aussi été effectuée aux cabinets de ces professionnels de la santé.



Régulièrement, au fur et à mesure de l'extension du dispositif à l'ensemble du territoire de la commune, flyers et affiches ont été distribués chez les pharmaciens.



«Lutter contre l'isolement de nos aînés est un enjeu important. Il nous faut recréer du lien (...), cela a un prix mais je crois beaucoup à l'intergénérationnel», dit le maire.



Après un signalement, un agent de la Maison des Séniors dédié au dispositif visite la personne et pose un diagnostic pour mettre en place les différents besoins : aide à domicile, soutien, besoin de visite, etc.



Le lycée Saint-Charles s'était déjà inscrit dans cette démarche, en 2017, avec 4 élèves.



«Je suis très fière de vous! Le fait que vous soyez jeunes et que vous avez spontanément proposer vos services, c'est fantastique!», dit Véronique Avon, en s'adressant aux jeunes filles.



Nos 6 volontaires vont rendre visite, au moins un mercredi après-midii par mois, aux personnes isolées désireuses de bénéficier de ce dispositif.



Numéro : 03.85.93.85.24

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati