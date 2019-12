Lancement des Illuminations place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

Plus de 1500 personnes présentes à l’événement !

Une fois de plus le lancement officiel des illuminations à Chalon-sur-Saône a attiré un grand nombre de personnes. Il est 17 heures 40 quand la place Saint-Vincent va s’illuminer suite à un décompte opéré par le premier Magistrat de la ville.

Sur place, le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, assisté de Jean-JacquesBoyer, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de nombreux élus, des Présidents d’associations et les Reines de carnaval… ont procédé à l’allumage de la Place de la Cathédrale.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Je suis très heureux de lancer les festivités des Lumières ! Je lance officiellement les illuminations de l’année 2019 qui vont se poursuivre ce soir avec de nombreuses animations telles que : musiques, cloître, patinoire, rêve de Noël […] La fête continuera demain car il ne vous a pas échappé que nous sommes le 7 décembre aujourd’hui et que la fête des Lumières, c’est le 8 décembre ! Mais nous voulions vraiment profiter de ce samedi pour lancer les festivités des Lumières et je pense que nous avons bien fait [...] On a besoin de ces moments qui sont une parenthèse dans des vies parfois assez compliquées, dans une société qui fait pas toujours de cadeau, aussi on a besoin de se retrouver dans des moments comme celui-là. Vous voir, aussi nombreux, ce soir sur cette place Saint Vincent, c’est un signe extraordinaire que par la bonne humeur, nous sommes des résistants à la morosité, que par la bonne humeur nous disons oui à la fête et çà, c’est bien l’esprit de Chalon ! Je vais donc procéder à l’allumage de tout Chalon, merci et bonnes festivités à tous ! ».

Clin d’œil aux Reines de carnaval,

A l’intérieur de la Cathédrale ornée de nombreuses bougies,

A l’éclairage extérieur de la place Saint Vincent,

Aux personnalités politiques présentes

Au groupe ‘Chalon Autrement’ et son leader Nathalie Leblanc

Le photoreportage