'WAM. We Are Monchichi', un spectacle à voir dès 7 ans à l'Espace des Arts !

Créé en 2011, Monchichi est le duo fondateur du couple formé par Honji Wang et Sébastien Ramirez. Sébastien, français aux origines espagnoles croise les chemins chorégraphiques de Honji, née à Francfort de parents coréens. Il a été champion de France au Red Bull DC1, en 2007, elle a commencé par la danse classique.

Monchichi raconte avant tout la vie dans toutes ses dimensions, sociales, psychologiques, et s’attarde sur l’être ensemble dans un autoportrait conjoint, ouvert sur un monde de la diversité culturelle et artistique. W.A.M. reprend, grâce à une transmission à deux jeunes danseurs, l’interrogation quant aux identités multiples que nous portons en nous. La pièce questionne aussi le regard des autres et la manière dont on peut bousculer les stéréotypes. Dans cette nouvelle distribution, la danseuse Shihya Peng est née à Taiwan mais vit à Paris, quant à Marco Di Nardo, il est né à Naples mais vit à Berlin. Ce qu’ils racontent ? Quelques épisodes de leurs vies d’immigrés, parsemées de malentendus, d’essais plus ou moins heureux d’adaptation, et de doutes, avec un humour en demi-teinte et pas mal d’autodérision. Ils nous livrent en prime leur vision de la France en mêlant à vitesse grand V hip-hop et danse contemporaine. On devine une fable immergée, qu’une danse à portée universelle déploie comme un sublime ballet cosmopolite, une danse de combat pour l’harmonie. Tandis que les éclats de textes de Fabrice Melquiot offrent une réflexion en forme de sourire sur l’identité culturelle et le sentiment d’appartenance. Brillant.

MAR 10 DÉC 2019 — 19h