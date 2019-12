Remise de diplômes en grande pompe au Lycée Saint-Charles

Avec 93% de réussite aux examens Saint Charles reste le fleuron des établissements scolaires sur le territoire du chalonnais !

Vendredi soir, à partir de 18 heures, au lycée Saint Charles, rue du Pont de Fer à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de remises de diplômes pour les classes professionnelles, générales et technologiques de la période scolaire 2018 / 2019.

Sur place ce sont 240 jeunes qui sont venus retrouver leurs anciens camarades de classe et leurs professeurs à qui, ils doivent également la réussite de leurs études. Cette cérémonie très conviviale s’est soldée par une réception autour d’un cocktail, le tout dans une très grande convivialité.

Bruno Aubriet, Coordinateur de l’ensemble Saint Charles- le Devoir- Saint Dominique et Directeur du Lycée Saint-Charles confiait à info-chalon : « Ce soir, c’est la remise officielle des diplômes du lycée Saint-Charles concernant les classes Professionnelles, Générales, et technologiques. On reçoit donc environ 240 jeunes qui se sont inscrits pour la remise de leur diplôme et qui viennent symboliquement le recevoir en signant une décharge lors de la remise de celui-ci et partager un cocktail afin de retrouver leurs camarades de classe et leurs professeurs. Car ils ont tous poursuivis leurs études ou ils se sont insérés professionnellement. Cela va se passer en deux temps, nous allons commencer avec le lycée professionnel et la deuxième partie à 18 heures 30 concernera le lycée général et technologique. Donc deux petites cérémonies avec la présence du Maire de Chalon-sur-Saône qui va co-présider les deux cérémonies de remise de diplômes. Cela marque aussi pour nous un bon cru cette année, puisque nous sommes à 93% de moyenne de réussite aux examens pour Saint-Charles, nous en sommes très contents ! Cela est très satisfaisant puisqu’on est très au-dessus des moyennes académiques ! ».

Quelques extraits du discours prononcé par Gilles Platret avant la remise des diplômes : « C’est une belle tradition, et je le dis, aux jeunes gens qui vont parce que c’est le couronnement de leurs efforts, obtenir leur diplôme. C’est une belle action de la part des autorités, qui à l’issue des épreuves, veillent à le faire publiquement [...] C’est un temps important qui vous permet de vous retrouver et un moment aussi important pour vos professeurs qui vous retrouvent, qui sont très contents de vous retrouver car si vous êtes là, c’est parce qu’ils ont bien bossé tout comme vous d’ailleurs […] Au-delà de tout cela, c’est aussi la reconnaissance de la République qui vous remet parce que vous l’avez mérité, le diplôme qui va vous accompagner dans tout le temps de votre vie[…] Vous avez travaillé, vous avez gagné le droit de proclamer que vous avez passé une partie de votre vie d’une manière utile et surtout profitable pour votre avenir et c’est une vraie étape dans une vie. Avec le temps vous prendrez conscience de toutes les richesses de toutes ces années passées au sein de cet établissement parce qu’elles sont déterminantes [...] Vos parents aussi sont fiers de vous. Cette cérémonie le souligne aussi, alors savourez cela. Au nom de la ville de Chalon-sur-Saône, je vous adresse mes félicitations et je vous souhaite une très bonne continuation ! ».

S’en suivait la remise des diplômes.

Clin d’œil à une élève pour sa mention très bien et les félicitations du jury (moyenne de 18,50) au lycée professionnel.

Clin d’œil à deux élèves du lycée général pour mention très bien et les félicitations du jury .

Le photoreportage info-chalon.com