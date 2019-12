BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Concours de nouvelles : Du sang dans les livres  jusqu’au 29 février

En prévision de son mois du polar « Du sang dans les livres » (avril 2020), la bibliothèque organise un concours de nouvelles ! En deux pages, créez une intrigue et laissez parler votre créativité, vos envies de meurtre ou votre humour noir !

Cet hiver, les nouvelles seront sanglantes à la bibliothèque ! Vous aimez écrire ? L’univers des romans policiers et thrillers vous passionne ? Attention, la bibliothèque vous invite à lire le présent règlement pour ne rater aucune subtilité ou obligation du concours !

Avis aux auteurs

Jusqu’au 29 février, un concours de nouvelles sur le thème du polar est lancé par la bibliothèque Adultes. Le retour des nouvelles est possible sur place à la bibliothèque Adultes ou par mail à [email protected]

Les nouvelles retenues seront publiées dans un livret, dont un exemplaire sera offert à chacun des participants.

L'intégralité des nouvelles sera disponible sur le site Internet de la bibliothèque.

Le règlement

Le concours est ouvert à tous les auteurs de plus de 15 ans. Les membres du jury et leur famille ne sont pas autorisés à participer. Une seule nouvelle par participant sera acceptée.

La nouvelle devra être inédite, libre de droits et écrite en français. Elle ne devra pas dépasser deux pages A4 et devra être écrite en police Arial corps 12, interligne 1,5.

Le thème est la nouvelle policière (tous les genres qui s'y rattachent seront acceptés : thriller, suspens, humour noir, historique, etc.).

Il vous faudra insérer les termes « Chalon-sur-Saône » et « Du sang dans les livres ».

La nouvelle devra être rendue avant le 29 février 2020 :

soit par format papier à l’adresse : Bibliothèque Municipale Adultes, 1 place de l'Hôtel de ville71100 Chalon-sur-Saône

soit par mail à l'adresse [email protected] dans l'un des formats suivants : .doc, .odt, .rtf. Pas de PDF

La participation peut être individuelle ou collective. Dans un cas comme dans l'autre, le nom et prénom de chaque participant ainsi que leurs coordonnées doivent accompagner la production. (Pour les mineurs : autorisation parentale à joindre à l’envoi).

Toute participation ne respectant pas les critères de ce règlement sera jugée comme non recevable.

Les critères de sélection reposeront sur l'originalité de la production, le style de l'écriture et la qualité du scénario.

Le jury sera composé :

de bibliothécaires,

du public, via internet, qui pourra lire les nouvelles et voter pour celle qu'il aura préférée.

Les noms des lauréats seront dévoilés durant le mois « Du sang dans les livres » de la bibliothèque Adultes.

Le fait de poser sa candidature implique pour les concurrents l’acceptation intégrale du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs et financeurs de diffuser, éditer, et utiliser leur texte par tous les moyens traditionnels ou électroniques pendant un an sans aucune perception de droits par l’auteur.

Renseignements à la bibliothèque Adultes, tél. 03 85 90 51 50

Horaires :

Lun - Ven : 8 h > 18 h

Samedi : 8 h > 13 h