Découvrez les idées cadeaux, les offres ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (4)

Superdry’, situé 6 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt-à- porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires ». Des vêtements qui habillent les femmes et les hommes de la tête aux pieds. Cette boutique mixte sportswear et de prêt-à-porter propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes très habillés (vestes, blousons, manteaux …) mais aussi chemises, salopettes, polos, sweats, jupes, chaussures, ainsi que de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bain, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, gourdes, bonnets, gants, boxers H/F, casquettes, montres, trousses de toilettes …) toutes les tailles vous sont proposées à des prix tout à fait abordables. Idées cadeaux / Collection homme : Parka Everest rouge dotée d’une capuche avec bordure en fausse fourrure détachable, d’une fermeture à zip, à boutons poignets côtelés et d’une doublure matelassée qui offre un supplément de chaleur. T-shirt à logo vintage col ras du cou côtelé et manches courtes, fabriqué en coton biologique. Collection femme : Doudoune ‘Hyper Core’ gris acier, légère et matelassée, parfaite pour ta garde-robe, composée de 100% duvet et plume, avec un indice de rembourrage élevé pour une isolation optimale !

1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône, l’institut de bien-être et de beauté ‘Un temps pour soi’ vous propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être (test de colorimétrie, draping make up et maquillage, soins relaxants…). Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Découvrez toutes les offres sur https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/ Idées de cadeaux et offre de la quinzaine : L'institut est passé aux couleurs bleues et dorées dont le thème est "Noël sous les étoiles". L’institut vous propose des offres inédites pour nos soins. Comme chaque année, il glissera une surprise offerte aux lecteurs d info chalon à l'intérieur de chaque bon cadeau acheté à l'institut, ... Un massage "DÉTENTE ABSOLUE" pour lâcher prise, faire une parenthèse dans cette vie trépidante... S’abandonner au son d’une musique calme, le parfum d’une bougie et la douce chaleur des mains... La promesse d’un moment exquis rien que pour vous A l approche de Noel, cela semble le cadeau rêvé....A offrir ou à s’offrir ... Rendez vous dans votre institut Un Temps pour Soi au 1 bis avenue Jean Jaurès 71100 chalon 0385429187 https://www.institut-untempspoursoi.fr/

« Eden Park », situé 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, est une jolie boutique qui vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée. La marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui tout en mettant en avant le french flair, c’est à dire des vêtements que les femmes et les hommes rêvent de porter ! Cette célèbre marque privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Elle offre à sa clientèle des articles tendance et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium. Pull col polo, veste bi-matière, inspiration sportwear, chemises micro-motifs, blousons en cuir de velours Camel, caban cerclé, parka rembourrée, blousons fermetures bleu-blanc-rouge … Venez découvrir la superbe collection automne / hiver et toute une gamme d’accessoires : parapluies, gants, chaussettes, casquettes, écharpes, ceintures, sacs, cravates, nœuds papillon, bonnets boutons de manchette, caleçons, parfums… Avec Eden Park, rendez-vous avec l’élégance !

« Cocoon » située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, est une jolie boutique de parfum et de cosmétiques où règne la zen attitude. Vous découvrirez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. C’est le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur, un commerce aux mille senteurs où tout est soigné avec style afin d’aborder un moment rien que pour vous. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée. Ce commerce aux multiples facettes vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics… Idées cadeaux et offre de la quinzaine : Venez découvrir toute la gamme de cadeaux et coffrets plaisirs de ‘l’Occitane’ à tous les prix. « Comme un voyage en Provence, les collections l’Occitane vous plongent dans un univers sensoriel unique, où le savoir-faire des hommes sublime la beauté de la nature. Immortelle Corse, lavande de Provence, amande du sud de la France, karité du Burkina Faso… Nos collections sont le reflet de nos engagements envers les producteurs locaux ! ».

13 rue du Au Chatelet à Chalon-sur-Saône, la Joaillerie de Saint Orens sort du concept des bijoux standards en série pour proposer à ses clients, des bijoux « pièce unique ». Cette bijouterie-joaillerie propose également des pièces de joaillerie des plus précieuses aux bijoux fantaisie haut de gamme, à s’offrir ou à offrir. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Idées de cadeaux : Bijouterie-joaillerie de Saint Orens parce que vos bijoux font rêver !

« Rouge Gorge Lingerie » 61 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, de la lingerie de jour, de nuit, balnéaires et accessoires qui vous vont à ravir pour faire rougir… Dentelles, frou-frous, matières douces et confortables, la jolie boutique « Rouge Gorge Lingerie » vous propose une gamme très large d’articles de qualité et pensés pour votre féminité. Ainsi, dans cette boutique on vous proposera : Soutien- gorges, culottes, tangas, shortys, guêpières, porte-jarretelles, bodys, nuisettes, pyjamas, déshabillés, tops, shorts, bas, collants, parfums… que vous soyez chic, sportwear ou sexy, « Rouge Gorge Lingerie » est la boutique faite pour vous. Idées cadeaux et offre de la quinzaine : « A vous qui avez été la plus sage toute l’année (on n’en doute pas !), soyez une fée sous le sapin et offrez l’un des articles de la dernière collection ‘Mermaid’ aux tons drapages, poudrés, blancs d’hivers et gris scintillants.

« Selmana » située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, La boutique de mode de prêt-à-porter féminin par excellence qui habille la femme d’aujourd’hui propose à sa clientèle une sélection de vêtements aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique tout est soigné avec style et précaution pour que vous vous sentiez bien afin d’aborder la mode comme un moment rien que pour soi. Sa nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans ce commerce ou l’on porte une grande attention à la qualité et au détail, les femmes sont mises en valeur. Idées cadeaux : Doudoune Bombardier 39, 99 euros, pull blanc 35, 99 euros, Jeans 29,99 euros, manteau long en laine 110 euros, pull torsadé 35, 95 euros, sur veste sans manche fourrure 49, 99 euros.

Au 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin de décoration« Acte 2 » reste la référence des magasins d’Art et de décoration à Chalon. Vous voulez vous faire plaisir ou offrir un cadeau original ? Trouver des articles insolites ou désign, la solution qui s’offre à vous, c’est « Acte 2 ». Venez découvrir des objets d’art dont certains sont en collection limitée. Cette boutique à l’ambiance feutrée est bien plus qu’un magasin de décoration, c’est une galerie où tous les arts se côtoient avec goût. Vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy. Décorations, luminaires, accessoires, tableaux… créations originales d’artistes, mais aussi bijoux et vêtements de créateurs, tous les styles sont représentés : tendance, décalé, urbain, exotique… A découvrir : Venez découvrir la collection ‘Helen B’ « Un monde joyeux ! ». Un univers de dessin plein de personnages et de citations qui vous feront sourire. Découvrez également le service de la maison ‘Bensimon’.

Au 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, le magasin « Place des Sneakers », propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas (Stan Smith…), mais aussi les marques Puma, Asics, Timberland, NB, Vans… La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux / Toute la gamme de vêtements WE Moto (Pulls, polos, sweats) chic et chaud l’hiver ainsi que les chaussures Asics à des prix sympas

Au 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin « L’Atelier Bijou Créatif », vous propose des ventes de créations artisanales, réparations de bijoux anciens et contemporains, renfilages de colliers et bracelets en pierres et perles… Donnez également une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Pour les créations sur-mesure, demandez vite un devis, il est gratuit et accessible en 1 mois ! L’Atelier Bijou Créatif vend également des perles de Tahiti et de Chine, des pierres naturelles et précieuses. Cette bijouterie/ joaillerie est un lieu alliant le bois, la terre et l’eau ! Audrey Ravel, créatrice de concept de bijoux et Laëtitia Leclercq, créatrice de tendance sont à votre écoute pour vous conseillez Idées cadeaux : Découvrez tout une gamme de bijoux tous plus beaux les uns que les autres et réalisés par des créateurs !

57 rue aux Fèvres, le magasin de prêt à porter « Framboise ». Du 42 au 54, venez découvrir les nouvelles tendances Automne / Hiver. Cette boutique tendance spécialisée dans les grandes tailles, vous propose des vêtements des vêtements mode, stylés, très tendances qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active et épanouie. Cette boutique de prêt à porter féminin vous permettra d’aborder la mode comme un moment de sérénité. Découvrez les marques telles que : G Ozé, The Masaï, Open End, Sophia, Persona By Marina Rinaldi, Alembika… qui habillent les femmes glamours à prix raisonnable. Vous trouverez dans ce magasin des vêtements qui allient originalité et style. De nombreux accessoires : sacs, bijoux, écharpes, collants grandes tailles aux couleurs mode…. sont à découvrir également pour compléter votre tenue. Idées cadeaux et offre de la quinzaine : Arrivage de doudounes (grande taille) pour lutter contre les grands froids à partir de 269 euros.

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’. En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Pour ce la quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Aussi, dans cette chocolaterie, les arômes subtils des fèves sont révélés selon la provenance : Amérique du Sud, Equateur, République Dominicaine, Pérou, des Caraïbes. Tout le monde pourra trouver son bonbon de chocolat selon ses goûts : Bloc Gianduja, petite meringue noisettes, gantois, Bruxelles, Mini rocher, Biscuitine… (blanc), Palet Jb, cerisette noir et bien sûr les marrons glacés de Turin. Idées de cadeaux / Coffrets de spécialités : Pas de fêtes sans Juliettes ! Un pétale de chocolat avec des incrustations de fruits séchés, d’amandes et de noisettes caramélisées et torréfiées. Nos recettes habituelles avec des teneurs en cacao de plus en plus élevé 35% de cacao minimum pour le chocolat au lait et pour les deux recettes chocolat noir, respectivement 60% et 70% minimum. En série limité pour les fêtes nos Juliettes s’habillent d’un joli nœud rose et nous intégrons deux nouvelles recettes : Juliette sur son 31 : « Une Juliette de chocolat ambré mariant une amande entière caramélisée et éclats d’amandes légèrement parfumés de cannelle, des cubes de pomme séchée, une cranberrie entière, des paillettes de chocolats doré ! » Merveilleuse Juliette : « Méli-mélo gourmand d’une amande entière caramélisée, d’un semis de paillettes de chocolat cuivré, de pépites de framboise séchée, de dés de citron confit et de meringue fendante, posé sur une Juliette de chocolat au lait à 36% de cacao ! »

25 rue de la Citadelle (en haut de la rue), le magasin « Quelques fleurs » est la boutique référence fleurs à Chalon-sur-Saône. Disposant d’un service Interflora, vous trouverez dans ce joli magasin, un vaste choix de fleurs, plantes vertes et fleuries et divers objets de décorations, et idées cadeaux tels que : vases, bougies… Nadège, propriétaire du magasin, assistée de son employée Lydie, sauront vous proposer des bouquets ou des compositions florales uniques. Les fleurs en provenance du midi de la France, de Hollande et d’Equateur sont choisies pour leur qualité et souvent pour leur originalité. Ces fleuristes se font un point d’honneur à créer des compositions florales les plus adaptées à vos demandes et pour tous les budgets. A l’écoute de leur clientèle, elles sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible. Quels que soient les événements (Naissance, mariage, communion, fêtes, anniversaires…), ces deux passionnées de fleurs, seront au plus près de vos demandes, pour que vos sentiments soient retranscrits au travers des bouquets ou des compositions que vous offrirez. Idées cadeaux et offre de la quinzaine /Pour un Noël scintillant, découvrez une multitude d’objets sur le thème ‘Naturel’ comme : oursons, bougeoirs, vases, objets en bois…

Au 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le salon de thé « Le Bon Moment » est un lieu de ravissement aussi bien pour les papilles que pour les yeux. Dans cet univers où tout est pensé pour votre détente, Annick et son fils Eliott, vous attendent dans leur salon gourmand pour vous faire passer un « Bon Moment ». Il vous sera proposé : Thés, cafés, chocolat chaud, boissons fraîches, glaces ainsi que diverses gourmandises qui éveilleront vos sens et votre curiosité. Kodama, les alchimistes infuseurs qui sont à l’origine des Thés de dégustation proposés, vous feront voyager avec leurs saveurs aux titres pétillants ; Dong Ding (Le Champagne du thé), Fu liang (un thé Bleu), La Part des Anges (un thé Blanc), et bien sûr une belle sélection de thés noirs ou verts, ou encore d’infusions, comme La Vie à Pleines Dents ou La Vie Comme Elle Vient… Le Petit Loupiau et son Grand frère vous réconcilieront avec les Chocolats d’Antan ! Idées cadeaux : Ces moments privilégiés, vous pourrez les offrir à votre tour, avec les cartes cadeaux, utilisables au salon ou en boutique ! D’ailleurs, pour les lecteurs d’info-chalon, 10% supplémentaires seront crédités ! A quoi tient un Bon Moment ? Un lieu, une rencontre, une expérience...Et si vous alliez croquer la vie 7 rue Saint-Vincent !

Situé au 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône la boutique de jouets et de jeux « Le Petit Monde de Tentations » vous permet de trouver le jouet ou le jeu original qui peut faire la différence sous le sapin, petits et grands sont séduits ! Dernière ligne droite avant Noël et peut-être que vous êtes en retard dans vos achats de fin d’année ? Que Vous n’avez pas trouvé de jouet qui plaira à coup sûr ? Que vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Que l’on veut trouver un jouet que l’on ne trouve pas ailleurs ? Alors pour satisfaire vos enfants à coup sûr pour noël, tous dans cette jolie boutique où vous serez reçu par Elodie, responsable du magasin qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adapté à l’âge de l’enfant. La marque « Moulin Roty » avec ses doudous, sets vaisselles… la marque « Liliputiens pour les enfants du 1er âge et sa collection tout en tissu, la marque « Djéco » avec ses poupées Götz, Carolle… et les incontournables jouets en bois de la marque « Janod » donnant la possibilité aux jouets après utilisation de devenir des jouets de collection. Côté enfant de 2 à 8 ans les jouets les plus vendus sont les porteurs, les draisiennes, les poussettes, les cuisinières dinettes, les châteaux, ateliers de bricolage et les différentes plateformes à thèmes…. mais aussi, les fermes haras avec de magnifiques chevaux et les merveilleux bateaux de pirates sauront ravir nos petites têtes blondes. Idées cadeaux et offre de la quinzaine : Pour les petits musiciens en herbe, une sélection d’instruments de musique colorés qui fera leur bonheur (Trompettes, castagnettes, maracas, crécelles, xylophones, tambourins, guitares, pianos) à partir de 4 euros.

7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin « Les Trois Greniers », Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Il saura vous donner des conseils avisés pour accompagner vos mets et ravir vos convives lors d’un repas ou pour réussir vos cadeaux et paniers garnis. Aux Trois Greniers, retrouvez des produits incontournables de notre gastronomie : Chocolat « Bonnat » connu pour être l’un des meilleurs au monde, pains d’épices « Toussaint » au moelleux incomparable, Saumon fumé « Le Borvo » (sur commande) plébiscité par Joël Rebuchon, Cornichons de la « Maison Marc » dont la production reste dans la tradition d’antan, les miels de « Joyeuse », petit village dans les Cévennes ardéchoises… Vous trouverez aussi des vins et spiritueux (+ de 50 Rhums différents) , Whisky « Mac Malden » vieilli aux fûts des grands crus de Bourgogne, les rhums de Ced, référence des rhums arrangés et médaillés régulièrement dans les grands concours, Champagne Drappier, préparations pour cocktails et rhum Quai Sud, bières artisanales… Idées cadeaux / La cave des Trois Greniers propose une très belle sélection de vins de domaines (toutes les appellations de la côte Chalonnaise, crémants et 1er crus), des liqueurs et crèmes (crème de cassis Jean-Baptiste Joannet), des whiskies exceptionnels (Bellevoye, Mc Maldan), plus de 50 rhums et rhums arrangés (Les rhums de Ced). Et pour faire pétiller vos repas de fêtes, le Champagne Drappier a été sélectionné par les Trois Greniers. Vous pourrez choisir entre deux cuvées : le Champagne Carte d’Or ou le brut nature (sans dosage et avec un usage extrêmement modéré des sulfites, seul subsiste le sucre résiduel naturel inférieur à 2 g par bouteille). Une maison de Champagne familiale qui privilégie l’authenticité et le naturel

« Cannelle Chaussures » 8 rue au Change à Chalon-sur-Saône, est une boutique où un chausseur professionnel vous donnera des conseils et des modèles adaptés pour bébés, enfants, ados et adultes et cela quelque soit votre style, vos attentes… vous trouverez dans ce magasin des articles top qualité et très confortables. Une collection originale vous attend et vous propose des modèles divers issus de collections originales présentant boots, derby, baskets chic (…) suivant la saison. Une gamme de chaussures diversifiée et des marques incontournables telles que: Kickers, Geox, Babybotte, Noël, Aster, Bellamy, GBB, EZPZ, Superfit, Palladium, Reqins, Little Mary, Méduse, Converse, Victoria, New Balance… allant de la pointure 17 au 42 sont à découvrir ! Idée cadeaux : Découvrez la gamme ‘Superfit’, des chaussures d’hiver ‘Gore Tex’, qui vous garantit de maintenir vos pieds au sec. Des chaussures confortables et performantes avec plusieurs coloris au choix pour des pointures jusqu’au 42, à partir de 86 euros.

« 2 Pois 2 Mesures », situé 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, une vraie et belle « épicerie vrac de produits biologiques qui propose aux chalonnais et grands chalonnais de réduire leurs déchets en faisant des courses alimentaires appropriées. Dans ce commerce qui est un vrai un lieu d'échange et de partage, on vous propose un concept très simple : « J’apporte mes contenants ou je m’en procure sur place, je les fais peser vides et je fais peser mes achats avant de les régler ». Sur place, dans cette boutique, plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires bio en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...). « 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins. Idées cadeaux : Vous permettre de réduire vos déchets c'est la mission que s'est donnée l'épicerie vrac 2 Pois 2 Mesures depuis 2 ans. Pour Noël nous vous proposons de passer au rasage zéro déchet c'est plus écologique, moins cher, plus doux pour la peau et meilleur pour la santé alors on y va ?!Optez pour le rasoir de sûreté inusable (de 29.90€ à 49€) et dont les lames sont très économiques (de 10c à 80c la lame en fonction des marques) ainsi que le pain de rasage solide (12.50€) qui durera entre 4 et 6 mois selon votre utilisation.

11 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, la librairie généraliste Gibert Joseph, vous propose des rayons papeterie, livres en tous genres, C.D, Disques, DVD neufs d’occasion et multiples articles pour faire des cadeaux. Venez découvrir ce magasin pour préparer vos achats de noël. Gibert Joseph dispose d'une offre complète de librairie où se côtoient dans les rayons du magasin, neuf et occasion pour proposer l’offre la plus large possible. Il vous est aussi possible de vendre vos livres, CD et DVD et Blu-ray. Pour cela, le service de rachat est ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19H00 (fermé entre 12h00 et 14h00). Acheter chez Gibert Joseph, c’est avoir le choix du neuf ou de l’occasion parmi de très nombreuses références et de découvrir un tout nouveau espace jeux enfants. La charte de qualité vous garantit un produit d'occasion comme à l'état neuf. Idées cadeaux / Librairie adultes : ‘DE PIERRE et D’OS’ de Bérangère Cournut. « Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Elle se retrouve livrée à elle-même dans le froid polaire ! Commence alors dans des conditions extrêmes, une errance au sein de l’espace arctique. Roman d’aventure, De Pierre et D’os, nous offre le destin lumineux d’une femme en quête de son identité ». ‘A SANG PERDU’ de Rae Del Bianco aux éditions Seuil. « Depuis la mort de leur père, Wyatt et Lucy vivent isolés sur le ranch familial. Un matin, leur troupeau de bétail est décimé par un gamine sauvage qui tient un semi-automatique dans une main et un fusil de chasse dans l’autre. Wyatt s’engage alors dans une course poursuite effrénée pour retrouver la jeune fille et la faire payer. Un roman au rythme soutenu au cœur de paysages grandioses et inhospitaliers, peuplés de motards junkies, de cartels de la drogue sanguinaires et de coyotes affamés. Découvrez ce nouvel auteur de la littérature américaine qui est une révélation ! ». ‘CULOTTEES INTEGRALES’ de Pénélope Bagieu : « Pour les fêtes de find’année, voici l’intégrale des portraits de femmes de Pénélope Bagieu. Un beau cadeau à offrir. On est toujours intéressé de découvrir celles qui ont parfois payées le prix de leur vie pour défendre leur droit, et le parcours de ces femmes exceptionnelles. A dévorer sous le sapin ! ». Librairie enfants : ‘LETTRE D’AMOUR DE 0 A 10’ : « Quand victoire rentre comme une tempête dans la vie du petit Ernest dix ans, c’est toute son existence qui est remise en question. Ce petit garçon élevé par Précieuse, sa grand-mère, découvre l’amitié et l’esprit de famille grâce à victoire et sa tribu de frères. Une jolie histoire pour tous, un vrai petit moment de poésie, à déguster comme un bonbon ! ». LA RUMBA DU CHAT de Philippe Geluck. « Toujours aussi drôle ce chat ! On rit et on réfléchit aux traits d’humour de Philippe Geluck. Un petit moment de malice à partager. Miaou ! ». ‘LES SISTERS’ (Tome 14) : « Les deux sœurs n’en finissent pas de nous faire rire. Petits & Grands seront charmés de retrouver le duo Marine & Wendy dans ce nouveau tome ! ». C.D Jean Louis Aubert album ‘REFUGE’ 11 titres de l’ex leader de ‘Téléphone’ qui ne raccroche pas et qui présente un nouvel album très intimiste. C.D BRIGITTE album ‘Toutes nues’, 21 titres. Les ‘Brigitte’ reviennent en mode acoustique pour un album tout en nudité. Coffrets : ‘Ma petite collection de cactus’ 16, 95 euros. ‘Fabriquer ses produits de beauté’ 15,95 euros.

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, est un magasin qui propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés et d’infusions. Découvrez la référence d’une torréfaction artisanale qui a l’art de transformer le café pour le sublimer et qui permet aux cafés en provenance de différents pays de développer des arômes délicats. Dans cette jolie boutique, vous trouverez un grand nombre de cafés provenant de différents pays, prêts à la torréfaction, selon votre choix. Très bien agencé, ce commerce vous propose de découvrir toute une quantité de thés et d’infusions différentes qui sont accessibles en vrac mais également en infusettes, en provenance d’établissements réputés tels que : Dammann Frères, Kusmitea, Palais des thés… ainsi que de la vaisselle et de nombreux accessoires autour de l’univers du café qui participeront à l’embellissement de votre décoration d’intérieur. Idées cadeaux : Découvrez l’incontournable thé de Noël de ‘Kusmi-Tea’ en édition limitée. Une nouvelle recette à base de thé noir bio qui sera idéal pour une pose gourmande (édition 2019 avec un décor rouge et or inédit).

« La Tanière »10 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, est un nouveau magasin de jeux qui saura vous surprendre. Vous voulez trouver un grand nombre de jeux pour animer vos soirées ? Vos weekends ? En famille ou entre amis, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, des cartes à collectionner, des jeux de stratégie, des cartes à jouer, des jeux de plateau avec figurines ou des jeux classiques adultes/enfants de tous âges et partager des moments inoubliables ? La meilleure solution qui s’offre à vous c’est « La Tanière » Dans une grande convivialité, ces sympathiques commerçants vous feront découvrir une grande variété de jeux pour petits et grands. Dans cette boutique de jeux, nos deux sympathiques commerçants organisent également des instants jeux société, des ateliers d’initiation peinture, jeux de figurines, jeux de cartes et de plateau, tournois, War Game (jeux d’univers imaginaires), atelier avec des outils pour le travail de modélisme et jeux de rôles. Idée cadeaux pour s’évader en famille ou entre copains voici notre sélection pour décembre / Vilainous : Qui n’a jamais rêvé d’incarner leur méchant préféré ? Dans ce jeu atypique, l’honneur est donné aux chers Vilains de Disney ! Incarnez ces méchants à travers un jeu de carte original où chacun d’eux possède ses objectifs de victoire et mécaniques de jeu ! Durée : 30min Joueurs : 2 à 6 Type : Familiale Age : 10+ Snow Time : Quand l’hiver approche, les batailles de boules de neiges se préparent ! Un jeu de paris et de bluff où les joueurs devront prendre des risques pour marquer des points et anticiper les choix des adversaires pour ne pas tomber de l’arbre ! Durée : 30min Joueurs : 3 à 5 Type : Familiale/Confirmés Age : 10+ Code name : La référence du genre, dans Code name, les joueurs incarnent des espions d'élite répartis dans deux équipes. À la tête de chaque équipe, un maître-espion dirige les opérations. Les deux maîtres-espions sont les seuls à avoir connaissance de toutes les identités des autres agents en mission. Ces derniers ne sont connus que par leur nom de code. L'objectif du jeu est que chaque équipe doit retrouver leurs agents en se basant sur leurs noms de codes. Durée : 20min Joueurs : 2 à 8 Type : Familiale/Confirmés Age : 14+ Pokémon Ouistempo : Plus besoin de présenter les Pokémon, dans ce coffret : Carte Géante, Pins, Cartes exclusives, ce coffret est le cadeau idéal pour les fan !!!

Au 56 rue aux Fèvres, « Les Trésors de Maguy ». Dans ce magasin produits de bien-être mais aussi un stock permanent de minéraux, bijoux, cartes divinatoires, pendules, encens, bougies, huiles essentielles, livres sont à découvrir. . Les produits phares de cette boutique sont les encens, les produits de bien-être... Vous découvrirez également de l’encens en grain, des attrapes rêves (Amérindien)…. et bien d’autres articles surprenants. Idées cadeaux : Découvrez toutes les collections de colliers, pendentifs, boucles d’oreilles et bracelets à partir de 5 euros.

12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, Phone 71, téléphones, smartphones, tablettes… des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! » Ah ! Les téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes ! Et tous les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables. Pour pallier les problèmes, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône! Offre de la quinzaine / Baisse des prix sur les écrans Iphone : Iphone 5/5S /SE : 39 euros - Iphone 6 / 6S : 49 euros - Iphone 6+ / 6S+ : 59 euros - Iphone 7 : 65 euros - Iphone 7+ : 69 euros - Iphone 8 : 75 euros - Iphone 8+ : 79 euros - Iphone X : 199 euros

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Offre: Truites vidées, élevées en France, à 9,90 euros le kilo.

