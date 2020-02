Des reines à l'honneur lors de la galette des rois du comité Centre/Pasteur

ce samedi soir à la salle Couturier à Chalon…

Ce samedi soir, Hélène Lapiche, présidente du comité de quartier du Centre/Pasteur et ses bénévoles organisaient leur traditionnelle galette des rois à la salle rue Couturier. Ils étaient une soixantaine de personnes dont une dizaine de la résidence Lauprêtre à déguster la fameuse galette et passer un bon moment dans la bonne humeur et la convivialité. Mathilde Zaourou, reine du quartier, Sidney Roussel, Reine du 100e carnaval de Chalon et Manon Joseph, 1ere vice-reine ont éclairé de leur sourire cette fin de journée. Au final, il y a eu beaucoup plus de reines que de rois. Gilles Platret, maire de Chalon et Sébastien Martin, président du Grand Chalon ont tenu à saluer le comité pour leur implication dans le quartier pour les manifestations organisées tout au long de l'année.