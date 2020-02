Galette et loto au quartier des Prés Saint-Jean

ce samedi après-midi à Chalon…

Rien de mieux qu'un loto et une galette pour bien débuter la nouvelle année. Environ quatre-vingt personnes ont répondu à l'invitation de Marcelle Simon, présidente du comité de quartier des Prés Saint-Jean et de ses bénévoles qui organisaient ce moment convivial et chaleureux avec un loto (gratuit) et une délicieuse galette. Sidney Roussel, reine du quartier et reine du 100e carnaval de Chalon était applaudi comme il se doit par l'assemblée. Gilles Platret, maire de Chalon, Amelle Deschamps, adjointe au maire, en charge des affaires sociales, Jacqueline Gaudillière et Paul Thébault, conseillers municipaux ont partagé un moment de cet après-midi convivial. Le maire de Chalon a rappelé l'importance des bénévoles qui oeuvrent dans les différents comités de quartiers et qui proposent de nombreuses animations permettant à certaines et certains de briser la solitude le temps d'un repas, d'un loto...