Conférence de presse du FC Chalon : Le club a décidé de prendre le taureau par les cornes

Une restructuration complète de son staff technique basée sur la présence d’anciens joueurs du FC Chalon, le club chalonnais est en bonne voie et dans de bonnes mains.

Samedi matin à 11 heures 30 dans l’enceinte du restaurant « A’ La Bonne Heure » situé sur le parking de Géant Casino à Chalon-sur-Saône et partenaire du club chalonnais ‘Azur et Or’, se déroulait la conférence de presse du FC Chalon en présence de Pascal Jacques, Président du club, Dominique Pelletier, Responsable du Staff Technique et William Lambret, Responsable technique des équipes jeunes des catégories U 14 à U 18. C’est officiel, la politique du club se tourne dorénavant vers la responsabilité donnée à d’anciens joueurs du club avec un gros changement en interne, notamment sur les équipes A, B et les jeunes.

Samuel Belorgey d’abord, nommé entraineur de l’équipe première à partir du mois de décembre suite au départ de Rémy Dureuil, se voit conforté comme l’entraineur officiel de l’équipe fanion avec un projet à moyen terme pouvant aller jusqu’à 3 ans. Nul ne doute que ce meneur d’homme au grand cœur saura être à la hauteur de la situation.

Thomas Degrange salarié du club, même s’il se dirige sur un travail plus spécifique avec de nouvelles fonctions au sein du District de Saône-et-Loire va prendre en charge l’équipe B tout en étant épaulé de Pascal Fautrelle ; Une reconnaissance pour lui qui a énormément apporté au club.

Pas de changement pour l’équipe C qui sera toujours encadrée par Damien Perrusson mais il y a aussi les prises de fonction de Nicolas Romand et Julien Brunet en chargent des gardiens de but et Adrien Leblanc en charge de la partie médicale (Kinésithérapeute et rééducation).

Enfin, William Lambret quant à lui va s’occuper de toute la partie technique des équipes des U 14 à U 18, le tout, sous la responsabilité de Dominique Pelletier, dirigeant et responsable du staff technique et sportif.

William Lambret précisait : « Ma mission, c’est de mettre en place principalement un vrai projet sportif, quelque chose qui soit formalisé, écrit et qui rassemble en fait tous les éducateurs de ces catégories là (jeunes) dans une espèce de ligne directrice qui soit commune à tous. Dans ce projet sportif, il y a l’idée de mettre en place des principes de jeu qui soit commune à toutes les équipes des différentes catégories. De mettre en place aussi des types de séances qui soient également commune pour que les joueurs quand ils changent de catégorie puissent retrouver ces principes. Ce que je trouve très intéressant et très positif c’est qu’il y a l’idée d’associer ce profil jeune au projet sénior et de former un ensemble cohérent afin que nos jeunes puissent arriver en sénior avec des choses acquises sur le plan tactique, technique mais surtout sur le plan humain en terme de valeurs, d’attitudes, de comportements et de citoyenneté qui sont propres au club du FC Chalon ! ».

Pascal Jacques clôturait la conférence de presse : « Le club a également étoffé toute sa commission de partenariat avec Jean François Siccala et Joaquim Guedes qui sont très impliqués dans le développement du club. D’ailleurs, grâce à eux, nous avons récupéré de nombreux sponsors et partenaires. L’objectif pour nous, c’est d’arriver à une enveloppe assez conséquente qui puisse rapidement éponger le reste de la dette et que l’on puisse travailler rapidement sur l’avancement du club. Dans le sens sportif d’abord, de façon que l’on puisse recruter d’autres éducateurs afin de les former et de pourvoir le poste de Thomas mais ensuite à la fin de la saison 2021, ne plus avoir de dette pour envisager éventuellement une montée en 2022/ 2023 au niveau national (N3). Aussi pour cette fin de saison, les objectifs séniors sont de maintenir l’équipe A et B et faire monter l’équipe C. Il faut savoir que côté effectifs, le FC Chalon, c’est 320 licenciés et 30 dirigeants-éducateurs, dont 60 séniors, que toutes nos équipes jeunes évoluent en Régional 1 (U 13 à U 18) et qu’une soixantaine d’entre eux sont en section sportive. Alors j’en profite aussi pour remercier et souhaiter mes vœux les plus sincères, à tous les partenaires et sponsors du club, à la Mairie de Chalon-sur-Saône, au Grand Chalon, aux joueurs, aux éducateurs, aux dirigeants, aux membres du Comité Directeur mais aussi aux bénévoles et aux sympathisants du club. D’ailleurs je rencontrerai prochainement le staff technique avec le Comité Directeur le 20 du mois ! ».

