'Léonie et Noélie', un spectacle à voir en famille

Absolument jumelles.

À n’avoir qu’une paire de chaussures et un seul cartable pour deux, se partageant les jours d’école et les six lettres de l’alphabet avec lesquelles écrire leur prénom. Pour avoir volé un dictionnaire dans les rayons d’un supermarché, ces deux presque mêmes ont été envoyées dans un foyer d’accueil... Et, par cette nuit de spectacle, sur le promontoire d’un toit où elles se sont réfugiées, elles regardent l’incendie qu’elles ont allumé et s’enivrent de souvenirs et du vertige de la vie à venir.

Pour donner chair à ce très beau texte de Nathalie Papin – grand Prix de littérature dramatique jeunesse – la metteuse en scène Karelle Prugnaud a convoqué deux comédiennes en sage robe d’écolière et deux free runner, acrobates d’exception, stégophiles de haut vol. Là-haut, sur ce terrain vague qui tutoie le ciel et la liberté, l’utopie inquiétante de l’enfance joue à la marelle, sautant d’un écran de cinéma aux glissantes corniches de zinc. Un spectacle où la jeunesse saura se reconnaître, toujours en quête d’une confidente avec laquelle elle pourrait tout partager, d’une amitié si entière qu’elle finirait, enfin, par inventer elle-même son propre jumeau ou sa jumelle rêvée.

MER 15 JAN 2020 — 19h