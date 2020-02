"Madame la Directrice, vos voeux ne sont pas les nôtres" lancent les représentants du personnel CGT Santé/Action Sociale

Ce mardi, à l'occasion des traditionnels voeux du Nouvel An, les représentants du personnel CGT Santé/Action sociale de l'hôpital William Morey ont pris la parole.

"vos voeux ne sont pas les nôtres et pour nous plan d'économie n'est pas égal à bienveillance et depuis votre arrivée, la situation ne fait que s'aggraver" ont lancé en guise préambule les représentants du personnel. " L'hôpital a fini l'année avec un déficit de 6,3 millions d'euros dont 1,8 millions pour les EHPAD malgré les mesures d'économies que vous avez mis en place début 2019, pourtant les recettes ont augmenté de 3,3 % soit 1 million d'euros. Plus nous travaillons plus le déficit se creuse, cherchez l'erreur !".

Les élus CGT ont évoqué la "densification de l'activité", la pressurisation du personnel en terme de productivité, l'augmentation de l'ambulatoire" avant de mentionner "les 7 postes de soignants et 3 d'administratifs en moins sur 2020 alors que tout le monde croule sous la charge de travail. Que la direction nous explique comment faire plus avec toujours moins de moyens". Ils ont pointé "ces discours de technocrates qui ignorent la réalité du terrain" avant de faire le voeu "d'une véritable prise de conscience des hospitaliers et de la population pour un hôpital public à visage humain avec un budget qui permette à l'hôpital de répondre aux missions de service public qui sont les siennes".

Laurent Guillaumé