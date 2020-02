Deux étudiants du département Génie Industriel et Maintenance de l'IUT de Chalon sur Saône participent au 4L Trophy !

Deux étudiants, Mattys PILLOT & Gaël PERRUSSON du département GIM (Génie Industriel et Maintenance) de l'IUT de Chalon-sur-Saône se lancent dans une aventure solidaire et responsable en participant au 4L Trophy 2020 dans le cadre de leur projet tutoré.

Qu'est-ce que le 4L Trophy ?

Le 4L TROPHY c’est un rallye d’orientation, une joyeuse caravane de plus de 1200 4L qui s’aventurent jusqu’aux dunes du Sahara. C’est le plus grand rendez-vous des jeunes et des étudiants, l’événement ultime de tous les défis, le plus gros événement sportif et solidaire d’Europe dédié aux 18-28 ans, de toutes nationalités... Il réunit chaque année une grosse bande de copains (jusqu’à 2400 !) et autant de boussoles, qui traversent l’Espagne et découvrent le Maroc ensemble, de Tanger à l’Atlas, de Merzouga à Ouarzazate, du Tichka à Marrakech.

En quoi consiste le 4L Trophy ?

Rallier Chalon-sur-Saône à Marrakech avec une 4L F6 le tout en emportant des fournitures scolaires et sportives pour l'association Les Enfants du désert qui les redistribuera aux populations locales ! Le projet initial comprend l’acheminement de dons matériels ainsi que les dons financiers : offrir un cartable c’est bien, construire une école, c’est encore mieux ! Les Trophistes font les deux et y ajoutent une multitude de coups de pouce pour construire un projet cohérent et viable.

