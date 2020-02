Les avocats du bareau de Chalon sur Saône ont voté la grève illimitée

Ce vendredi 17 décembre, les avocats du barreau de Chalon-sur-Saône ont voté une grève totale et illimitée de toutes les audiences et de toutes les activités judiciaires, répondant en cela à l’appel de leurs instances nationales.



Ce lundi, les seuls avocats présents au tribunal judiciaire (nouveau nom du tribunal de grande instance) le seront pour assurer les renvois du dossier, et ce pour la troisième semaine consécutive. La radicalité de la position de la profession, parfaitement inhabituelle, signe un ras-le-bol de l’attitude de leur ministre qui semble ne rien entendre, et ne prend rien en considération.

Les avocats sont assermentés, ils sont auxiliaires de justice : leur grève paralyse des pans entiers de l’activité judiciaire, et bien qu’ils soient conscients de ce qu’ils imposent aux greffiers et aux magistrats, ainsi qu’aux prévenus dont les jugements sont reportés à chaque fois, ils n’ont, disent-ils, que ce moyen, en dernier recours, pour que le gouvernement s’interroge sur son projet de réforme des retraites les concernant.

FSA