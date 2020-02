ÎLE SAINT-LAURENT Les travaux de déconstruction sur le site  de l’ancien hôpital démarrent le lundi 20 janvier pour trois mois

Dans le cadre de la reconversion urbaine du site de l’ancien hôpital sur l’île Saint-Laurent lancée en octobre 2019, les travaux de déconstruction des trois bâtiments situés le long de la Genise, entre la pharmacie et l’ancienne maternité (Jeanne-Parent, Médecine générale, Établissement Français du Sang) vont démarrer le lundi 20 janvier pour une durée de trois mois.

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

Le calendrier et le déroulement du chantier

Les travaux ont démarré en octobre 2019 :

Travaux sur les réseaux (octobre à décembre 2019).

(octobre à décembre 2019). Précurage : cela permet de libérer le bâtiment de tous les encombrants et d’assurer une installation sécurisée pour le désamiantage. Opération réalisée en novembre/décembre pour les bâtiments EFS et Médecine ; janvier 2020 pour le bâtiment Durand ; pas de pré-curage nécessaire pour Jeanne-Parent (désamiantage très réduit et ponctuel).

cela permet de libérer le bâtiment de tous les encombrants et d’assurer une installation sécurisée pour le désamiantage. Opération réalisée en novembre/décembre pour les bâtiments EFS et Médecine ; janvier 2020 pour le bâtiment Durand ; pas de pré-curage nécessaire pour Jeanne-Parent (désamiantage très réduit et ponctuel). Désamiantage : fait en novembre/décembre pour le bâtiment EFS ; de novembre à janvier pour le bâtiment Médecine ; en janvier pour Jeanne-Parent et février/mars pour le pavillon Durand.

fait en novembre/décembre pour le bâtiment EFS ; de novembre à janvier pour le bâtiment Médecine ; en janvier pour Jeanne-Parent et février/mars pour le pavillon Durand. Curage : les bâtiments sont totalement vidés de tous les matériaux pouvant être triés et recyclés. Pour le bâtiment EFS cela a démarré en décembre 2019 jusqu’à mi-janvier 2020. Ce sera en janvier/février 2020 pour Jeanne-Parent, en février/mars pour Médecine et en mars/avril pour Durand.

les bâtiments sont totalement vidés de tous les matériaux pouvant être triés et recyclés. Pour le bâtiment EFS cela a démarré en décembre 2019 jusqu’à mi-janvier 2020. Ce sera en janvier/février 2020 pour Jeanne-Parent, en février/mars pour Médecine et en mars/avril pour Durand. Démolition : démarrage le 20 janvier par le bâtiment EFS (1 mois) ; Jeanne-Parent à partir de mi-février (1 mois) et bâtiment Médecine vers fin mars (1 mois).

Archéologie préventive : une phase d’attente de plusieurs mois sera alors engagée afin de permettre aux services de l’État en charge des procédures d’archéologie préventive d’effectuer leurs interventions : d’abord un diagnostic, puis éventuellement des fouilles pouvant neutraliser le calendrier pour de nombreux mois supplémentaires.

une phase d’attente de plusieurs mois sera alors engagée afin de permettre aux services de l’État en charge des procédures d’archéologie préventive d’effectuer leurs interventions : d’abord un diagnostic, puis éventuellement des fouilles pouvant neutraliser le calendrier pour de nombreux mois supplémentaires. Fin du chantier : lorsque ces procédures seront complètement achevées, les entreprises pourront alors revenir sur le site pour terminer les travaux avec le remblaiement des affouillements. Pour ce faire, les matériaux issus des démolitions seront concassés et réutilisés sur place.

Le site sera clôturé dès la fin des démolitions et maintenu ainsi pendant la période d’archéologie préventive et après l’achèvement des travaux, afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du site.

Parallèlement, le pavillon Durand fait l’objet d’interventions intérieures portant sur : désamiantage, curage, démolition des cloisons légères (maintien des fenêtres et portes extérieures afin de garder le bâtiment hors d’eau et hors d’air).

À noter : certains bâtiments sont reliés entre eux par des galeries aériennes qui seront supprimées ; les façades des bâtiments conservés seront remises en état hors d’eau et hors d’air.

Les opérations de débranchement des réseaux

En préalable aux opérations de déconstruction, des interventions ont été réalisées entre octobre et décembre 2019 en divers points du site afin de débrancher, inerter, purger, les différents réseaux alimentant les bâtiments à démolir. Cela concerne : l’eau, le gaz, l’électricité.

Les rebranchements nécessaires ont été réalisés afin de maintenir l’alimentation des bâtiments conservés et occupés sur le site, tels que les bâtiments historiques, l’ancienne maternité. De plus un éclairage provisoire des espaces extérieurs a été réinstallé.

Pour mémoire, le site de l’ancien hôpital était un site privé donc l’ensemble de ces réseaux avait un fonctionnement interne propre. Les interventions ne portent pas sur les réseaux du domaine public hors site.

Organisation des chantiers et impacts sur le voisinage

Les accès et la circulation

La zone de chantier sera clôturée afin de sécuriser le site pendant les travaux. Le quai Chambion est fermé depuis début janvier et pour la durée des travaux de démolition (4 mois). Il servira à la circulation des engins de chantier (entrée et sortie au droit de l’ancienne maternité) et assurera une zone tampon lors de la démolition des façades côté Genise. Une clôture a été posée en bas du quai de l’Hôpital. L’accès aux services publics dorénavant installés dans le bâtiment de l’ancienne maternité (service social et vie scolaire), se fait par la rue Vadot et la rue d’Uxelles. Un autre portail est positionné quai Chambion au droit de l’ancienne maternité (accès au chantier). L’accès au bâtiment pour les piétons depuis le parking contigu actuel sera protégé par des palissades. Les camions et engins de chantier accèderont à la zone via le pont de la Genise et le Rempart Saint-Laurent.

La démolition des bâtiments et le concassage des bétons sur site

Afin de limiter les nuisances (bruit, poussières, vibrations), il est préconisé une démolition mécanique par pinces avec pulvérisation d’eau. La zone de concassage sera positionnée au milieu des bâtiments occupant le centre du site (buanderie, chirurgie, ateliers, IFSI), afin de réduire les nuisances éventuelles. Des horaires de chantier seront imposés aux entreprises : 7h30/18h30 du lundi au vendredi, pas de travaux les samedis et dimanches.