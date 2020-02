La JCE de Chalon vous attend mercredi à la Maison des Vins pour « Tous les 20 du mois, un vin du coin !».

La Jeune Chambre Economique de Chalon propose une soirée « dégustation » de vins le 22 janvier, jour de la saint Vincent... patron des vignerons !



Ludovic Berteau et ses amis de la Jeune Chambre Economique de Chalon vous convient ce mercredi à un nouveau rendez-vous de « Tous les 20 du mois, un vin du coin !». Il est fixé ce mercredi, à partir de 18h 30, à la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise. A cette occasion, moyennant un billet de 10 €, vous pourrez déguster cinq vins issus de cinq domaines de la Côte chalonnaise. Et quand on sait avec quel soin sont sélectionnés les vins présentés par la Maison des Vins on peut d’ores et déjà affirmer que vous ne serez pas déçus...

« Tous les 20 du mois, un vin du coin ! » est la nouvelle action-phare de la JCE de Chalon. Lancée à l’automne 2019, elle consiste à mettre en avant chaque mois un vigneron local au cours d’une soirée en afterwork dans un bar-restaurant du centre ville de Chalon... Et pour bien commencer l’année 2020, ce n’est pas un mais cinq vignerons de la Côte chalonnaise, qui seront ainsi mis à l’honneur.

Une dégustation exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte... L’événement étant ouvert à tout public.



« Tous les 20 du mois, un vin du coin ! », mercredi 22 janvier, à partir de 18h 30, à la Maison des Vins de la Côte chalonnaise, 2 promenade Sainte Marie à Chalon.

G.H.T.