Ils ont fait le Salon des Voyages: Les pieds dans les eaux turquoises de l'Adriatique avec Cap vers l'Est (3/8)

Si les eaux turquoises de la mer Adriatique ou les Balkans sont des destinations qui vous font rêver, il se trouvait, parmi les 75 exposants de la 35ème édition du Salon des Voyages, le stand Cap vers l'Est. Plus de détails avec Info Chalon.

La magnifique cité médiévale de Dubrovnik, les imposantes ruines du palais de l'empereur Dioclétien à Split, la ville tout en pierres blanches de Zadar, la sublime ville perdue dans les montagnes de Sarajevo et son riche passé ottoman, la ville-phénix de Belgrade, les somptueuses Bouches de Kotor ou les eaux turquoises de la mer Adriatique vous font rêver, il se trouvait, lors de la 35ème édition du Salon des voyages, qui avait lieu du 17 au 19 janvier dernier, un stand qui pouvait vous en dire plus : Cap vers l'Est.



Alan Kesovija, responsable production au sein de ce spécialiste francophone à destination de la Croatie, des Balkans et du Danube, et sa femme, Liljana, (en photo ci-dessus avec Marie-Jeanne Girardot) étaient pour répondre à vos questions.



Intarrissable sur les Balkans et l'Europe de l'Est, Alan répond toujours présent à cette manifestation depuis 20 ans.



Avec cette agence de voyage, partenaire depuis plus de 25 ans avec le Groupe Pierre Girardot, organisateur de cet événement qui a attiré, cette année, plus de 8000 visiteurs, partez explorer l’Europe de l’Est en autocar ou en avion pour des circuits culturels, des randonnées, des séjours balnéaires, des combinés ou encore des escapades week-ends.



Les destinations phares de Cap vers l'Est sont la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, la Hongrie ou encore la Bulgarie. Depuis quelques temps, l'agence propose également de découvrir des destinations plus insolites comme l’Albanie, la Macédoine, le Kosovo ou encore la Slovaquie!



Alors, l'année prochaine, pour la 36ème édition du Salon des voyages, si les terres slaves vous intéressent, chercher dans les 3000 m2 du Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, , le stand de Cap vers l'Est!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati