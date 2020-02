MUNICIPALES - Joël Lefèvre ne repart pas à Chalon sur Saône

Tout en apportant son soutien à Gilles Platret. L'adjoint en charge de l'espace public de Chalon sur Saône fait partie de la garde rapprochée du maire.

Communiqué



Après avoir effectué deux mandats, je tiens à vous informer dès à présent qu’après avoir mûrement réfléchi, j’ai pris la décision de ne pas re-concourir sur la future liste des municipales emmenées par Gilles PLATRET et Sébastien MARTIN.

Toutefois il est très clair que j’apporte tout mon soutien à cette liste et que je leur souhaite une pleine et entière réussite afin de continuer le travail de transformation de la ville de Chalon sur Saône et du Grand Chalon qu’ils ont effectué durant ce précédent mandat.

Joël LEFEVRE adjoint au Maire