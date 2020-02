Camille Bertault à l'Espace des Arts

Ce Pas de géant, titre donné par la chanteuse Camille Bertault à son nouvel album, est un hommage rendu au célèbre Giant Steps de cette légende du jazz que fut le saxophoniste John Coltrane. Le vrai talent n’aime pas à s’enfermer.

Qu’elle ajoute ses propres textes sur de grands classiques instrumentaux, reprenne à sa très personnelle manière Comment te dire adieu de Serge Gainsbourg, La Femme coupée en morceaux de Michel Legrand, chante en brésilien sur Wayne Shorter ou en français sur Bill Evans, une même liberté est à l’œuvre. Pour l’accompagner sur cet album, elle s’est en tourée de cinq talents cuivrés (sax et trombone), d’une section rythmique efficace et de l’accordéon toujours émouvant du formidable Daniel Mille. Du classique, dont ses années de piano lui ont fait tout à la fois rejeter les carcans trop stricts et acquérir l’excellence de l’interprétation, elle se joue aujourd’hui en cavalcadant sur les Variations Goldberg de J. S. Bach. Parce qu’elle conjugue tous les talents – écriture et théâtre, piano classique et scat fitzgéraldien – Camille Bertault défie les classifications.