'Tous des oiseaux', cette semaine, à l'Espace des Arts

L'année théâtrale 2018 a été incontestablement marquée par le choc immense de ce spectacle capable de réconcilier la critique et le public et d’emporter tous les suffrages.

Au commencement était un conte, histoire ancienne venue de Perse : celle d’un oiseau rêvant de traverser la surface de l’eau pour découvrir le monde aquatique où brillent les poissons. « Prends garde, oiseau, lui dirent tous ceux qui portaient des plumes, ne va jamais vers ces créatures, elles ne sont pas de notre monde, nous ne sommes pas du leur, aussitôt tu mourrais ! » Mais un jour, n’y tenant plus de curiosité, l’oiseau plonge. Aussitôt, des nageoires et des ouïes lui poussent. C’est sous le signe de cette espérance lumineuse, celle d’un rapport à l’autre capable de se réinventer par la puissance du désir, que Wajdi Mouawad, dramaturge et metteur en scène d’origine libanaise, a souhaité placer son nouveau spectacle. Nourri de la rencontre avec une historienne juive spécialiste d’Al-Wazân, un musulman converti de force au catholicisme, il tente de « remonter le fleuve du malentendu, de l’incompréhension, de la colère » dans un récit foisonnant d’intrigues et de rebondissements, fidèle à ce que nous avaient offert Incendies, Littoral ou Forêts. Mêlant hébreu et arabe, anglais et allemand – quatre langues différentes se font entendre ici – Tous des oiseaux envisage de façon intime « les douleurs de l’ennemi », au travers de la vie d’Eitan, jeune scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit avec son père.