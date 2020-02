Ils ont fait le Salon des Voyages : Le Moulin du Lac, un cabaret atypique en Saône-et-Loire (6/8)

Parmi les 75 exposants de la 35ème édition du Salon des voyages, il n'y avait pas que des voyagistes et des croisiéristes. Pour preuve, le Moulin du Lac, un nouveau cabaret entre Mâcon et Paray-le-Monial. Plus de détails avec Info Chalon.