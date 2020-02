Nuit des Conservatoires 2020 : 'Orchestre à l’école Cordes École élémentaire de Champforgeuil'

Les photos de cette 1ère pédagogique innovante !

" Les élèves du CE1 au CM2 apprennent sans cours de solfège, par l’oralité. Les professeurs apportent les instruments à cordes dans l’école. Les élèves ne viennent pas au Conservatoire. C’est le Conservatoire qui vient à eux. Cet apprentissage innovant développe l’écoute, la concentration et le respect. Ils apprennent à jouer ensemble à la grande satisfaction des principaux intéressés : les élèves, les professeurs de musique et les enseignants de l’école primaire qui voient les enfants progresser et changer au fur et à mesure des mois".

Découvrir tout le programme : https://fr.calameo.com/read/001040215045d01a6fb80

JPB