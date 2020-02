MUNICIPALES - Jacqueline Gaudillière explique les raisons de sa non-candidature

Communiqué de presse

Eh bien voilà, mon mandat d’élue s’achève, mandat que je ne renouvelle pas avec une certaine nostalgie, en raison de mon changement de résidence.

Merci aux personnes qui m’ont permis de faire partie de cette municipalité.

Je ne pourrai oublier ces 6 dernières années bien remplies.

Une très belle expérience auprès de notre Maire et du Président du Grand Chalon avec lesquels j’ai eu grand plaisir à travailler.

Bravo à vous pour tout le travail effectué.

Merci à mes collègues, chalonnais, Comités, clubs d’anciens, Associations, la presse toujours à nos côtés, sans oublier les agents de la collectivité avec des remerciements particuliers aux assistantes et à ma jumelle...

Bon vent et tous mes vœux à la nouvelle équipe.

Jacqueline gaudilliere dit jacotte...