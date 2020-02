'Bnett Wasla', plateau partagé avec 'Portraits in red' à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Ce n’est pas la première fois que Héla Fattoumi et Éric Lamoureux se lancent dans la transmission de leurs pièces de jeunesse (Husaïs, Après-midi, Solstice…).

L’originalité de Bnett Wasla tient plutôt à la démultiplication d’un solo-culte d’Héla devenu, vingt ans après, quatuor de femmes. On y retrouve avec plaisir la même étincelle sombre, les mêmes fulgurances des trajectoires dessinées, qui prolongent un dialogue infini avec la pesanteur et l’envol, que dans Wasla (ce qui relie). Les « filles » (Bnett) de Wasla et de Héla sont aujourd’hui les exploratrices d’une parole muette, d’une interrogation poignante à interpréter à l’aide d’une polyphonie gestuelle où les mouvements s’incurvent, libérant les ondulations du ventre et des bras. Conçue initialement comme un récit intime, une autobiographie, Bnett Wasla et ses quatre interprètes parlent plutôt collectif et lutte des femmes.

MAR 4 FÉV 2020 — 20h