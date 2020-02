Jeune Chambre Economique de Chalon :  Dégustation réussie à la Maison des Vins

Le cycle des « Autour du 20 du mois, un vin du coin », organisés par la JCE de Chalon, s’est poursuivi avec une étape en ce mois de janvier à la Maison des Vins de la Côte chalonnaise.

Le président Ludovic Berteau et ses amis de la Jeune Chambre Economique de Chalon étaient satisfaits, lorsqu’ils ont débriefé la soirée dégustation, qu’ils viennent d’organiser à la Maison des Vins de la Côte chalonnaise, en partenariat avec l’association éponyme. Le succès a en effet été au rendez-vous de ce nouveau « Autour du 20 du mois, un vin du coin ».

Lancé en octobre dernier, l’événement, appelé à devenir régulier, a pour finalité de mettre à l’honneur chaque mois à la fois un vigneron de la Côte chalonnaise et un bar-restaurant du centre ville de Chalon, en favorisant les rencontres et les échanges.

Cinq vins proposés

Ce mois-ci, ce n’est pas un mais cinq viticulteurs qui étaient mis en valeur. Et non des moindres... Le Domaine Paul et Marie Jacqueson avec un bouzeron 2017, le Château de Chamilly avec un montagny Les Bassets 2017, le Domaine Claudie Jobard avec un rully Montagne de la Folie 2017, le Domaine Deliance avec un givry village 2018 et le Domaine Charton avec un mercurey vieilles vignes 2018. Les cinq vins ont été présentés par deux spécialistes en la matière en les personnes de Roelof Ligtmans, président de la Maison des Vins de la Côte chalonnaise et David Lefort, membre de la JCE, et lui-même vigneron. Vice-président du Grand Chalon en charge de l’attractivité en matière touristique, Gilles Platret, ardent défenseur des vins de la Côte chalonnaise, est venu saluer organisateurs et participants.

Prochain rendez-vous le 20 février

Le troisième « Autour du 20 du mois, un vin du coin » est d’ores et déjà programmé. Il se déroulera le jeudi 20 février au bar La Pompe à Bière... et toujours sous le signe de la convivialité ! Rassurez-vous on ne boira pas de la bière mais bien du vin... et de l’excellent !

Gabriel-Henri THEULOT