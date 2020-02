Lions Chalon Doyen  : Les soupes des chefs ont trouvé acheteurs  

Ce dimanche matin, à l’occasion du marché, le Lions Chalon Doyen proposait aux passants « La soupe des chefs ».

En ce premier dimanche de février il a fait un temps à ne pas mettre un nez dehors et à rester sous la couette. Un temps à manger une soupe bien chaude... Cela tombait bien, puisque, comme chaque année à pareille époque depuis 2014, les dynamiques membres du lions-club Chalon Doyen organisaient leur action « La soupe des chefs » sur le marché de Chalon. En tenant un stand à l’angle de la place Saint-Vincent et de la rue Saint-Vincent.

« Depuis sa création il y a six ans, l’opération a toujours bien marché » a confié à Info Chalon France Boyet, présidente du club service chalonnais. Et cette année encore le succès a été au rendez-vous. Pour la plus grande satisfaction des organisateurs, car, faut-il le rappeler, les bénéfices de la vente permettront d’offrir quinze jours de vacances cet été à des enfants issus de familles en difficulté, originaires de Chalon et des environs.

Vingt-six délicieuses soupes

En définitive vingt-six soupes étaient au menu de l’édition 2020. Vingt-six soupes et non vingt-huit comme annoncé au départ. Deux chefs ayant déclaré forfait au dernier moment pour raisons de santé. Mais les vingt-six autres étaient bien en forme et ont confectionné de délicieux potages, qui ont du être appréciés par les acheteurs. Le nom des soupes proposées au prix de 5 € le pot d’un litre laissait en effet supposer tout le plaisir à venir au moment de la dégustation.

En fin de matinée, Gilles Platret, maire de Chalon, précédé quelques minutes plus tôt par Sébastien Martin, président du Grand Chalon, est venu saluer France Boyet et ses amis et les féliciter pour l’organisation de ce bel événement.

Une action qui se déroulait également à la même heure sur l’autre grand marché dominical, celui de Chagny.

Gabriel-Henri THEULOT