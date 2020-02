L'Ecole Média Art de Chalon sur Saône ouvre ses portes ce week-end

Les 7 et 8 février

L'Ecole Média Art ouvre ses portes le vendredi 7 et le samedi 8 Février 2020.



1 Ecole, 2 Lieux, qui vous accueillent et vous font découvrir les formations proposées, le travail des étudiants, la vie dans une école d'art avec ses recherches et ses projets !





Au programme : ateliers participatifs, rencontres avec les artistes-enseignants, visites guidées, accrochages des étudiants, apéro-concert... et bien plus encore !



Retrouvez l'intégralité du programme ici