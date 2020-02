Retour en images sur le baptême de Cheyenne à Chalon-sur-Saône

Hier était un moment important dans la vie de Cheyenne. En effet, la jeune femme de 22 ans se faisait baptiser par immersion, comme le veut la tradition de cette branche du christianisme, finalisant son intégration au sein Vie et Lumière, l'Église des Tziganes évangéliques à Chalon-sur-Saône. Retour en images avec Info Chalon.

Rayonnante et entièrement vêtue de blanc, Cheyenne Winstersheim, une jeune Chalonnaise de 22 ans, va recevoir le baptême, le «jour de Dieu» comme disent les membres de Vie et Lumière.



Fondée en 1950, à Lisieux (Calvados), par Clément Le Cossec, Vie et Lumière est un mouvement religieux chrétien évangélique qui connaît un certain essor auprès des membres de la communauté des Gens du Voyage du monde entier et ce depuis, ce fameux jour où ce pasteur pentecôtiste a guéri Zino. Hospitalisé, le jeune homme était gravement malade. Il aurait pu mourir. Sa mère, Azie, avait demandé au pasteur de beaucoup prier pour lui. Contre tout attente, Zino qui se savait condamné a guéri. Pour sa mère et les autres membres de la communauté, c'était un véritable miracle.

Depuis, on compte plus de 45 000 chrétiens Vie et lumière en France.



Il y a 8 ans, il y avait 2 familles dans le Chalonnais, nous explique Paul Vinterstein, le pasteur de la communauté, entouré de ses élèves et ses diacres, et qui officie également à Louhans et dans l'Ouest du département. Hier, dimanche 2 février, à 15 heures, à l'heure du baptême de Cheyenne, la petite églisse du Plateau Saint-Jean était pleine à craquer.



Notons que le pasteur Georges Meyer, âgé de 78 ans, à la tête de l'association évangélique tzigane depuis 1972, est décédé en région parisienne, dans la soirée du dimanche 26 janvier. Décoré de la Légion d'honneur en janvier 2015, des mains de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur et des Cultes, Georges Meyer était propriétaire d'un terrain à Nevoy (Loiret), où se déroule une convention chaque printemps. Ses obsèques ont eu lieu vendredi 31 janvier, avant d'être inhumé dans le caveau familial situé dans la commune des Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.



Si la jeune fille affiche un large sourire, objet de l'attention de toute sa famille et ses amis, elle concèdera dans son discours, devant son auditoire attentif, avoir été parfois découragée.



Comme le veut la tradition, les membres de Vie et Lumière pratiquent le baptême par immersion, fruit d'un long cheminement spirituel pour la jeune Chalonnaise.



La joie se lisait sur les visages de Ringo et Nadia, les parents de Cheyenne.



Par le baptême, la jeune femme entre pleinement dans l'Église de Dieu. L'occasion également de cantiques et de psaumes, dans la ferveur propre à cette communauté.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati