«Débarquement Immédiat» avec Jeanpire & Balou samedi au Clos Bourguignon

Circulez y'a rien à voir! Si! Samedi soir, «Débarquement Immédiat» au Clos Bourguignon, le spectacle comique de Jeanpire et Balou, les deux humoristes gergotins bien connus des salles, organisé au profit de la Croix Rouge Française. Plus de détails sur cette soirée comique et conviviale avec Info Chalon.