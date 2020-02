Inauguration mercredi du nouvel abri de jardin de Jardi'Bonheur aux Aubépins

Mercredi après-midi, était inauguré l"abri de jardin de l'association Jardi'Bonheur aux Aubépins, en présence des habitants du quartier, du maire et de quelques élus, pour la plus grande joie des usagers. Plus de détails avec Info Chalon.