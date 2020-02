Du 11 au 14 février à Chalon, venez vivre un petit temps de bonheur...

Elles reviennent enfin complimenter les chalonnais! Venues de leur pays extraordinaire, Emerancienne et Laudibine, accompagnées de Giuseppe leur musicien, s'installent dans leur boutique éphémère à la galerie du Châtelet , 1 rue du Châtelet pendant 4 jours. Là, elles vous offriront 30 secondes de compliments, vous proposeront d'en écrire un à la plume pour offrir un cadeau original et précieux, feront un compliment à une personne que vous aurez invitée, bref vous accueilleront dans leur petite boutique pour 4 jours de tendresse et de plaisir. Cerise sur le gâteau: deux moments de contes pour les enfants : Le mercredi 12 à 14h30 et 16h30, et un spectacle pour adultes : le jeudi 13 à 20h.

Un petit temps comme on aimerait en vivre plus souvent, plein de poésie et de légèreté. Alors du 11 au 14 février, venez à leur rencontre, entrez dans leur boutique et recevez "30 Secondes de compliments", vous ne le regretterez pas !