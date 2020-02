MUNICIPALES - Retour sur la soirée de présentation de la liste et du projet de Bien Vivre à Chalon 2020

Vendredi soir, au Studio 70, le candidat aux municipales, Mourad Laoues présentait la liste de ses colistiers et son projet, dévoilant une partie du programme élaboré lors de divers ateliers ou tenant compte de propositions soumises par des Chalonnais sur la plateforme collaborative de la liste citoyenne Bien Vivre à Chalon 2020. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi, à 20 heures, au Studio 70, la liste Bien Vivre à Chalon 2020, conduite par Mourad Loues dévoilait la liste des colistiers du candidat aux élections municipales à Chalon-sur-Saône, qui auront lieu le 15 et 22 mars prochain, et une partie du programme.



Un programme élaboré lors de divers ateliers et qui tient compte des propositions soumises par autant d'anonymes soucieux d'oser Chalon, naturellement, pour paraphraser le slogan de campagne de la liste écologiste, citoyenne et solidaire.



Ainsi, Bien Vivre à Chalon 2020 est la 2ème liste à présenter ses colistiers, après En Avant Chalon, liste menée par Gilles Platret, maire sortant de Chalon-sur-Saône.



«L'époque où le maire décidait seul est révolue! Chaque habitante et habitant doit pouvoir agir sur son quotidien. Citoyens, entreprises, associations, élus, acteurs de la ville seront associés en toute transparence à l'élaboration et aux décisions concernant les projets qui les concernent», déclare le candidat écologiste pour «faire entrer Chalon dans le 21ème siècle» et rendre celle-ci «plus humaine, plus solidaire et plus écologique».



Parmi les propositions, il est notamment question d'un plan de déplacement piéton et vélo «efficace et sécurisé», un réseau cyclable accessible à moins de 500 mètres et un stationnement vélo facilité.



«Une présence humaine renforcée dans tous les quartiers pour la tranquilité publique et du lien social»; un colisiter évoquera même les îlotiers. La liste étant favorable à une police municipale de proximité et sans armes.



Toujours dans l'optique d'un espace public partagé et apaisé, Bien Vivre à Chalon veut faire la promotion du sport et de la culture dans tous les quartiers «par le partage des équipements municipaux et l'accompagnement des habitants».



Avec pour objectif de faire de Chalon-sur-Saône, «une ville solidaire et engagée», il est également question d'un revenu complémentaire pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, financé par les économies d'énergie réalisées par la Ville, des espaces de démocratie locale dans les quartiers «afin que chacune et chacun participe à la construction de sa ville», un budget participatif à hauteur de 5% du budget de la municipalité pour financer des projets citoyens et une Maison de la Transition Écologique et Citoyenne pour accompagner ces projets.



La liste propose aussi un revenu de transition écologique pour financer des emplois locaux dans l'environnement, le bâtiment et l'agriculture, une alternative végérarienne quotidienne dans la restauration collective, en particulier pour les enfants avec pour objectif, en 2026, d'arriver à 100% de repas bio et locaux, un plan de réhabilitation thermique des bâtiments publics et privés par l'investissement et l'accompagnement.



Une présentation suivie d'un moment de convivialité au 1er étage du Studio 70, animée en musique par Clint et Ugo.



Bien Vivre à Chalon 2020 est une liste soutenue par l'Alliance écologiste indépendante, Génération Ecologie, Urgence écologie et Europe Écologie – Les Verts.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati