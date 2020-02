Cirque/Magie nouvelle : 'Les Limbes' à l'Espace des Arts cette semaine

Vous ne saurez jamais comment Étienne Saglio a donné forme à cet univers magique et envoûtant, et c’est tant mieux. Mais peut-être garderez-vous un peu de nostalgie pour ces paysages enchantés aux chimères aériennes.

Étienne Saglio est le roi de l’illusion. Tout commence par l’étreinte tellurique entre un homme et son double qui ressemble à la mort, capable de jaillir sous une main inexorable, avant que la clarté d’âmes en rédemption ne vienne dissiper l’obscurité, prenant la forme d’élégantes méduses translucides ou d’éblouissantes baleines. Ce merveilleux spectacle nous entraîne dans une nouvelle dimension, ces limbes secrètes, enveloppées d’un châle de jour, où nous glissons sans crainte dans un monde de reflets, de froissements énigmatiques, qui semblent prendre forme humaine. Dans cet espace du songe, bercés par le charme ténébreux du Stabat Mater de Vivaldi et les voix magnétiques de quelques aimables fantômes, nous voici emportés dans un troublant et magnifique voyage.