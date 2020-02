Passation de pouvoir au sein de l’Association 3C (Chalon Centre Commerces), Stéphane Duplessis remplace Jaime Da Costa

‘La Communication’, c’est la nouvelle orientation pour les commerçants du centre ville, déterminés à être vus et entendus !

Samedi, à partir de 19 heures 30, 21 Rempart Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, se tenait l’Assemblée Générale de l’Association des Commerçants du Centre ville (3C). Pour sa dernière présidence, Jaime Da Costa, à l’origine de la création de cette association de commerçants qu’il a su dynamiser tout au long des cinq années passées, assisté de sa trésorière Céline Romann, avait convié tous ses adhérents.

Faisant face à une assemblée composée d’une trentaine de personnes, le Président sortant annonçait le déroulement de l’Assemblée Générale tout en commençant par nommer une secrétaire de séance (Nelly Perreira, volontaire) et un président de séance (Jérôme Dupuit, volontaire). S’en suivait l’annonce du rapport moral, du rapport financier, de l’affectation des résultats, de la fixation du montant des cotisations 2020, du vote du budget prévisionnel, de l’élection des membres du bureau et des responsables de secteur, de la présentation du calendrier 2020 et des questions diverses.

Si le Président a débuté la séance en revenant sur l’année 2019 tout en rappelant le contexte difficile suite à une situation assez complexe et compliquée dû notamment aux nombreuses manifestations des Gilets Jaunes, à la fermeture de plusieurs commerces… Il n’a pas hésité à le dire haut et fort, pour ce qui est du projet d’animations du centre-ville, une grande orientation devra être mise en place cette année encore : « Pour être vus et être entendus, c’est avoir une meilleure communication » concluait-il.

Découvrez quelques extraits du Rapport Moral du Président Jaime Da Costa: « Merci à vous, de vous être déplacés pour cette 4e réunion d’A.G de l’Association Chalon Centre Commerce […] L’association malgré le contexte politique national morose a essayé d’apporter certaines animations pour redynamiser le Centre Ville, qui ont d’ailleurs été reprises par la Municipalité actuelle [...] Depuis 4 à 5 ans néanmoins, l’association a mis en place des actions, des manifestations qui sont devenues des animations ancrées dans la vie locale, commerçante et chalonnaise et cela est plutôt le côté hyper positif de notre association. Un autre côté aussi très positif de notre association, c’est d’avoir des commerçants qui se parlent entre eux, qui se connaissent et c’est très compliqué quand on est pas issus du sérail commerçant de venir s’installer, d’ouvrir une boutique et de vite se mettre dans le contexte du monde commerçant. Je pense que c’est l’une des compétences, des choses que l’association 3C a su durant ces 5 années amener sur le terrain de façon qu’il y ait ces rencontres […] ».

Le Rapport Financier était annoncé par Céline Romann avec une clôture de l’exercice 2019 assez excédentaire (Bilan Financier voté à l’unanimité).

Le Président ajoutait : « J’ai fixé un budget prévisionnel de 50 commerçants pour une cotisation de 120 euros annuels pour un budget de total 7171,80 euros ! L’année dernière nous avions fixé à 70 commerçants et on y était arrivé […] Comme je vous l’ai annoncé l’année dernière et comme je l’avais déjà dit l’année d’avant, l’essoufflement fait partie d’une vie normale pour toute personne aussi bien au sein de nos propres entreprises car parfois à force d’avoir la tête dans le guidon on s’essouffle et il faut prendre du recul par rapport aux choses. Cela s’appelle les vacances mais moi je ne sais pas trop ce que c’est mais pour les membres du bureau cela s’appelle prendre du recul par rapport au bureau. Je vous l’avais présenté et je vous en avais fait part l’année dernière, je souhaitais me retirer de cette fonction de Président parce que je pense qu’il faut ré-impulser quelque chose dans l’association, la relancer et mettre un souffle nouveau […] Donc cette année, je ne souhaite pas rester président de l’association, donc je ne postule pas à ce poste pour l’année 2020. Il en est de même pour le secrétariat puisque Cécile Boccalini souhaite également se retirer pour des raisons professionnelles et j’en profite pour la remercier du travail qui a été fait ! Donc il y a deux postes à renouveler, poste que l’on va doubler suivant nos statuts ! Aussi, ce soir, je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à mes côtés pour faire progresser cette association au cours des 5 années passées. Un grand merci à vous toutes et à vous tous ! ».

S’en suivait l’élection du bureau qui se définit comme suit :

Président: Stéphane Duplessis,

Vice-président : Jérôme Dupuit,

Trésorière :,CélineRomann,

Trésorièreadjointe :MalloryLeTellier-Meyer,

Secrétaire :NellyPerreira

Secrétaire Adjoint : Benoit Philippe

S’en suivait la nomination des responsables des secteurs Grande Rue, rue du Chatelet, rue Du Pont, rue Saint-Vincent, Place de Beaune…

Le nouveau Président Stéphane Duplessis, s’adressait à l’Assemblée : « Merci de nous accueillir à cette lourde tâche qui nous attend. D’abord, je voudrais rebondir sur ce qu’a dit Jaime Da Costa. On a ressenti aussi nous depuis 4-5 ans car on était nous aussi au départ de l’association, que cela avait permis de fédérer un petit peu les commerçants. Aujourd'hui, c’est toute une nouvelle génération de commerçants qui sont là ce soir et on a vraiment besoin de tout le monde pour faire venir du monde au centre ville. On en est tous conscients ! On est tous conscients que nous avons une baisse de fréquentation, que l’on a beaucoup de problèmes par rapport à cela. Que le commerce de centre ville c’est difficile donc le but c’est de s’unir, s’unir pour essayer de travailler dans la continuité et dans les grandes actions. Je pense que nous n’allons rien révolutionner dans un premier temps parce qu’il y a des échéances qui sont présentes donc nous n’allons pas pouvoir travailler dans un premier temps avec la nouvelle municipalité qui sera en place à partir du mois d’avril et pas avant voire avril mai en attendant que la personne en charge du commerce soit nommée. Donc, nous on va essayer de travailler le plus rapidement possible sur juin et cela va être important de caler des dates sur juin et septembre avec la municipalité actuelle pour qu’ils nous le valident et que l’on puisse continuer de travailler sur les grands axes, juin, défilé, braderie… que l’on puisse déterminer des dates tout de suite[...] Pourquoi j’ai accepté d’être Président, pourquoi j’ai dit oui, et bien parce que l’on est deux à la tête de ce bureau , on va parler à deux et cela est important dans une idée de travailler tous ensemble […] Donc là, on va essayer de se mettre rapidement au travail et toutes les idées que vous voulez développer on est la pour les prendre mais sachez que on y travaillera tous ensemble. Cela serait bien aussi de créer des petits groupes de travail de 4 à 5 personnes supplémentaires qui veulent travailler sur les trois éléments fort de l’année. Cela va être les premiers émois de notre présidence mais encore une fois on y travaillera tous ensemble. Je vous remercie ! ».

S’en suivait les futurs objectifs à placer dans le calendrier : Chalon en fête, la braderie de septembre, le défilé, les fêtes de fin d’année…

L’assemblée était levée et invitée par la société chalonnaise L’Attitude Vin à un pot de l’amitié avant de partager un somptueux buffet et une soirée très amicale !

