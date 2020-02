Succès de l’Eveil pour son gala des étoiles de la ‘Gymnastique Artistique’

9 clubs étaient présents à cette compétition !

Une nouvelle fois L’Eveil de Chalon-sur-Saône affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de France et qui regroupe six disciplines (Gymnastique féminine, masculine, GRS, éveil de l’enfant, gymnastique forme détente et tir à l’arc) a réussi de fort belle manière son gala des étoiles de la ‘Gymnastique Artistique’.

Cette Compétition s’est déroulée au Gymnase des Charreaux à Chalon-sur-Saône, dimanche matin de 8H30 à 12H30 et a attiré pas moins de 41 gymnastes féminines venues en découdre avec les épreuves du saut à cheval, des barres asymétriques, de la poutre et au sol.

Des gymnastes féminines représentants neufs clubs, dont certains venant du département (Charnay-Lès-Mâcon, Mâcon…), du département voisin comme la Côte d’Or (Nuits-Saint-Georges, Beaune, Meursault) mais aussi de l’Yonne (Avallon)… ont participé a ce gala très relevé.

Ce concours de gymnastique interdépartemental permettait aux meilleures gymnastes de pouvoir être confrontés à une vraie concurrence sous le contrôle des juges spécialisés et de pouvoir ensuite participer à des concours fédéraux ou régionaux en candidat libre.

Info-chalon était présent pour constater que cette compétition avait attiré beaucoup de monde côté public et des athlètes très concentrés sur leur performance.

Petit clin d’œil sur l’épreuve du saut à cheval,

Des barres asymétriques,

De la poutre,

Et du sol,

Sur nos deux gymnastes chalonnaises, Leslie Grappin et Violaine Murat qui ont raté de peu leur 6e étoile (le plus haut niveau).

Félicitons également toute l’équipe organisatrice de cet événement : Sylvie Jury, Présidente de l’Eveil de Chalon-sur-Saône, Olivier Desvignes et Isabelle Thomas, présidents du jury de l’événement, Bernard Gouges, chef de plateau lors de l’événement et Anne-Marie Denisot, Responsable de la section gymnastique de l’Eveil.

J.P.B