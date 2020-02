Un Comité de Jumelage chalonnais très actif

L’assemblée générale statutaire a permis de faire un point des nombreuses activités passées et à venir autour d’un bureau reconduit

Pour la présidente en exercice, Anne Passerat, le rapport moral a été très clair dès l’ouverture des travaux de cette assemblée générale 2020 à laquelle participait Solange Dorey, conseillère municipale et chargée des relations avec le monde associatif. : « Quand j’ai été élue présidente du Comité de Jumelage, mon objectif était de nous faire connaître de la population chalonnaise en faisant découvrir les liens européens qui nous lient à nos villes jumelles. C’est donc dans cet esprit-là que nous avons organisé des petits séjours proposés à nos adhérents. Nous avons commencé par Novara, en Italie, puis Solingen en Allemagne et récemment à Næstved au Danemark. Pour l'Angleterre, c’est un peu compliqué pour le moment mais je tiens à vous dire que nous gardons d'excellents liens avec St Helens. »

Le ton était ainsi donné sur la volonté de ce Comité de Jumelage de remplir pleinement ses fonctions de Relations Internationales au travers de ses villes jumelles. Des relations qui se complètent sur place à Chalon-sur-Saône par des ateliers de langues anglaise et allemande, mais aussi grâce à des échanges culturels et sportifs, ce qui est le propre de tout Comité de Jumelage qui a la volonté d’aller de l’avant et garder l’esprit qui anime un Jumelage et ce contre vents et marées parfois, quitte à se remettre en cause s’il le faut.

Un Comité de Jumelage dynamique qui comptent pas moins de 45 adhérents actifs et qui n’hésitent pas à avoir des idées pour faire vivre ces Jumelages. Pour preuve les activités de l’année 2019 ou le Comité a été présent : aux voeux du maire; aux Montgolfiades; sur le projet Erasmus avec le Lycée Camille du Gast; l’accueil de Solingen en juin 2019; Chalon dans la Rue avec des représentants danois de Næstved ou encore au Forum des associations.

Des activités qui, outre les ateliers de langues verront s’ajouter une participation au 100e Carnaval de Chalon le 23 février 2020, avec la participation de neuf jumeaux sous la bannière « Les z’euros gogniots »: deux allemands, deux anglais, deux suédoises et trois italiens. A cela s’ajoute la continuité du projet Erasmus; la participation d’une équipe de Novara au Challenge Brailly de rugby; un voyage à Solingen en mai dans le cadre des 60 ans du Jumelage avec la ville allemande; la venue d’une troupe danoise à Chalon dans la Rue et d’autres encore qui vont se mettre en place dans l’année.

On le voit le Comité de Jumelage se porte bien. Le bureau est désormais constitué de Anne Passerat à la Présidence; Michael Caboche, Vice-Président Allemagne; Cristina Christment Mazzeto, Vice-Présidente Italie; Sandrine Gallet, Secrétaire; Marie-Claude Michalak, Secrétaire Adjointe; Roger Remandet,Trésorier et Laura Crettenand, Chargée de Communication. Pour adhérer au Comité de Jumelage une cotisation annuelle de 17€ est demandée

JC Reynaud

Pour contacter :

Comité de Jumelage - Maison des Associations – Espace Jean Zay

4 rue Jules Ferry - 71100 Chalon sur Saône

06 78 31 5162 [email protected]