CARNAVAL DE CHALON - Une 100e édition que l’on nous promet fantastique

Beaucoup de nouveautés dans tous les domaines. Découvrez le programme !

Ce mardi, à 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se tenait la conférence de presse concernant la 100e édition du carnaval de Chalon-sur-Saône. Le Maire, Gilles Platret, entouré de Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l’animation de la ville, Joël Lefevre, Adjoint en Charge de la Gestion de l’Espace public, Philippe Finas, Adjoint aux sports… des reines du carnaval mais aussi de René Dubois, Président du Comité des fêtes et de Sébastien Mercey, Vice-président du comité des fêtes, avait convié la presse pour présenter cette 100e édition.

Gilles Platret lors de cette conférence de presse a vivement remercié les membres du Comités des Fêtes pour leur implication totale avant de poursuivre : « Merci de votre présence dans ce Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône. Quand on est là, quand on se retrouve à ce moment là, c’est que les choses sérieuses se précisent. Elles se précisent de fort belle manière dans la mesure où depuis des mois et des mois, le Comité des Fêtes sous l’égide de son Président René Dubois mais aussi avec l’aide de tous les membres, tellement l’affaire grandissime du travail est à accomplir, qu’ils ont travaillé d’arrache pied pour nous préparer un centième anniversaire de carnaval qui sera mémorable […] Je voudrais aussi saluer les Présidents d’associations, les présidents des comités de quartiers et celui de l’union qui se trouvent ici ce soir. Je salue également l’Association de commerçants ‘Cœur de Ville’ de la rue aux Fèvres parce qu’elle est très impliquée dans l’organisation de cette fête du carnaval notamment avec un moment de mémoire avec cette exposition de photographies qu’ils ont pu retrouver sur les anciennes reines de Chalon et dont l’inauguration aura lieu très bientôt […] Ce n’est pas une sinécure d’organiser dans toutes les conditions de sécurité requises un défilé de cette ampleur[…] Je voudrais sans gâcher la fête parler un peu de chiffre parce qu’il en faut, donc il faut savoir que c’est 150 000 euros alloués chaque année au Comité des Fêtes avec cette année une rallonge de 50 000 euros pour venir épauler ce 100e anniversaire. Pourquoi la ville le fait : tout simplement parce que le Comité des Fêtes a essayé de serrer au maximum son surcroit mais surtout parce que la ville y voit un instrument de rayonnement extraordinaire pour Chalon tout entier. C’est la promotion de notre ville que nous faisons à travers un événement comme carnaval et encore plus pour le 100e anniversaire donc cette participation était bien légitime et d’ailleurs elle avait été accordée par le conseil Municipal […] L’aventure va commencer d’ici peu de temps, on y est, dans 10 jours cela va être quelque chose de mémorable alors du fond du cœur merci. Mesdames et Messieurs, vive le carnaval de Chalon ! ».

René Dubois précisait pour ce 100e anniversaire : « Je vais vous présenter ce que vous allez voir sur ce 100e carnaval. Cette édition nous l’avons voulus exceptionnelle aussi on a essayé de remonter le niveau de toutes les manifestations. Tout d’abord pour le petit défilé d’ouverture entre la Salle Marcel Sembat et la place de la Mairie. Ensuite les Carnaband’s Show que nous avons voulu extrêmement puissant avec la venue du bagad de l’ann-bihoué, les Pompiers de Paris (musique et athlètes), une troupe d’artistes de rue + des compagnies étrangères que vous avez adoré. Les deux dimanches de défilé avec des musiques internationales et avec cette année un renouveau au niveau des goniots puisque 12 nouvelles compagnies seront présentes ainsi que 50 associations ce qui est assez exceptionnel. La nuit de carnaval que nous avons amélioré avec des musiques qui vont animer toute la première partie de la soirée et complétée ensuite par un orchestre pour faire danser les gens. Le final qui lui sera aussi exceptionnel parce que nous aurons un feu d’artifices spectaculaire. Mais il y aura aussi le thé dansant, le défilé et le bal des enfants, une exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville dès la semaine prochaine qui reprend toutes les époques de carnaval et comme l’a dit Gilles avec l’association Cœur de Ville de la rue aux Fèvres, sur les anciennes reines de Chalon dont les photographies seront exposées dans les magasins de la rue. Cette année, sur ce carnaval, si j’ai bien compté, nous aurons 840 goniots, ce qui est quand même un record et pour le défilé ils seront environ 1500 au total. Je vous confirme également que nous emprunterons le même tracé que l’année dernière. Merci à tous ! ».

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B