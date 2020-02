Le Plateau Saint-Jean a enfin son espace multisports

À peine terminé, déjà testé. L'espace multisports du quartier du Plateau Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône, a été officiellement inauguré, pour la plus grande joie des amateurs de basket venus cet mercredi après-midi. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de l'appel à projets «À vous d'inventer la Ville» 2018, c'est le projet de création de espace multisports* deFaiz Elmi, 18 ans, en terminale Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) au lycée Hilaire de Chardonnet, qui a été élu par les Chalonnais pour le quartier du Plateau Saint-Jean.



Les membres du Conseil de quartier ont ainsi travaillé sur ce projet en partenariat avec le service des sports et le jeune porteur du projet qui fut un ancien membre du Conseil des jeunes en 2015, qui a su faire campagne pour son projet au sein des autres jeunes du quartier et les faire voter en mairie.



Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, a inauguré cet espace dédié aux sports, à 15 heures.



Les travaux de construction de cet espace multisports ont débuté entre la fin octobre et le début novembre 2019 et ont fini le mercredi 5 février.



Composé de 2 frontons, de main courantes et de barreaudages verticaux, structure en acier galvanisé avec gazon synthétiques, 2 cages et 2 paniers de basket, il est pratique pour le handball, le football et le basket.



Un passage PMR sur le côté d'un des buts a été prévu et un panneau de consignes a été intégré.



Nul doute que le projet, d'un coût total de 71 903 euros, dont 31 543 euros pour Paysage 2000 et 40 360 euros pour Avant Sport, est apprécié des jeunes du quartier.



Étaient également présents à cette inauguration, Marinette Carlot, président de l'association Le Bon Accueil, Nathalie Leblanc, conseillère régionale et cheffe de file de la liste Cultivons Chalon, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des équipements sportifs d'intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, Bernadette Vellard, conseillière municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, John Guigue, adjoint au maire en charge de la vie dans les quartiers, Jean-Michel Morandière, président du comité des fêtes du quartier du Plateau Saint-Jean, et Gérard Galdemas, vice-président et secrétaire du Bon Accueil, pour ne citer qu'eux.



* Ou City Stade.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati